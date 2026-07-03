Na Politechnice Rzeszowskiej pokazano nowy elektryczny bolid

Na Politechnice Rzeszowskiej odbyła się prezentacja nowego elektrycznego bolidu PMT-08e, przygotowanego przez studencki zespół PRz Racing Team. Jak informuje podkarpackie.pl, konstrukcja ma reprezentować uczelnię i region w międzynarodowych zawodach Formula Student.

To ważny projekt przede wszystkim dla społeczności akademickiej w Rzeszowie, ale też dla mieszkańców zainteresowanych nowymi technologiami i edukacją techniczną w regionie. Nie chodzi o pokaz gotowego auta w wersji komercyjnej, ale o studencki projekt inżynierski, w którym młodzi konstruktorzy odpowiadają za cały proces: od projektu, przez wykonanie podzespołów i testy, po przygotowanie do startów.

Ósma generacja studenckiego bolidu

PMT-08e to, według źródła, ósma generacja elektrycznego bolidu stworzonego przez studentów Politechniki Rzeszowskiej. Nad projektem przez wiele miesięcy pracował interdyscyplinarny zespół liczący około 140 osób, co pokazuje skalę przedsięwzięcia i to, jak wiele obszarów musi zostać połączonych w jednym pojeździe.

Zespół PRz Racing Team od kilkunastu lat reprezentuje uczelnię w zawodach Formula Student. To rywalizacja, w której liczy się nie tylko sam przejazd i osiągi na torze, ale również jakość rozwiązań konstrukcyjnych, innowacyjność, analiza kosztów i przygotowanie biznesowe projektu.

220 kilogramów i około 3 sekundy do setki

Jednym z najważniejszych parametrów nowego modelu jest masa. PMT-08e waży 220 kilogramów, czyli o 20 kg mniej od poprzednika. Według informacji podanych przez źródło samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w około 3 sekundy.

Za tymi liczbami stoją konkretne zmiany konstrukcyjne. Jednym z kluczowych elementów nowego bolidu jest całkowicie przeprojektowany monokok. Przy jego projektowaniu skupiono się na ograniczeniu masy pojazdu, zmniejszeniu powierzchni poszycia i poprawie ergonomii obsługi. Zastosowano także optymalizację układu włókien węglowych, co według źródła pozwoliło zwiększyć sztywność konstrukcji przy jednoczesnym obniżeniu masy.

Zmiany w aerodynamice i układzie jezdnym

Nowości objęły również aerodynamikę. Zespół opracował nową geometrię elementów aerodynamicznych po wcześniejszych symulacjach przepływu powietrza. Jak podaje źródło, jest to najbardziej zaawansowany pakiet aerodynamiczny w historii PRz Racing Team — to jednak ocena samego projektu, a nie zewnętrznie potwierdzony wynik.

Przeprojektowano także zawieszenie i układ kierowniczy, a zmiany wprowadzono również w układzie hamulcowym i hydraulice. Według źródła przełożyło się to na lepszą precyzję prowadzenia i skuteczność hamowania, co ma znaczenie już na etapie przygotowań do rywalizacji.

Znaczenie dla uczelni i regionu

Prezentacji towarzyszyła oprawa inspirowana Tokio, widoczna w scenografii i warstwie wizualnej wydarzenia. W rolloucie uczestniczył też wicemarszałek województwa podkarpackiego dr inż. Karol Ożóg.

Jak wynika z informacji opublikowanych przez podkarpackie.pl, wicemarszałek podkreślał znaczenie takich inicjatyw dla rozwoju praktycznych kompetencji studentów. W jego ocenie to także przykład tego, że uczelnia daje młodym ludziom przestrzeń do realizacji ambitnych projektów, a podobne działania mogą mieć znaczenie dla dalszego rozwoju specjalistów na Podkarpaciu.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

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