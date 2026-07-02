Miał ją zasadzić sam król Jan III Sobieski. Ta lipa ma ponad 300 lat i właśnie została Drzewem Roku

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-07-02 14:28

Legendy mówią, że zasadził ją sam Jan III Sobieski. Nic więc dziwnego, że lipa rosnąca przy pałacu Lubomirskich w zabytkowym Zespole Pałacowo-Parkowym w Przeworsku została właśnie ogłoszona Drzewem Roku.

Majestatyczna Lipa Sobieskiego przy pałacu w Przeworsku. O zwycięstwie drzewa w konkursie przeczytasz na Eska Rzeszów.
Autor: Archiwum Klubu Gaja/ Materiały prasowe
  • Legendarna Lipa Sobieskiego z Przeworska, której zasadzenie przypisuje się samemu królowi Janowi III, triumfuje jako Drzewo Roku.
  • To majestatyczne, ponad 300-letnie drzewo, rosnące przy pałacu Lubomirskich, zwyciężyło w zaciętej rywalizacji z 15 innymi kandydatami.
  • Sprawdź, ile głosów zdobyła i poznaj pełną historię tej niezwykłej lipy, która urzeka wiekiem i królewskimi opowieściami!

Głosowanie na Drzewo Roku 2026 trwało przez cały czerwiec. O tytuł ten rywalizowało 16 drzew. Pierwsze miejsce zajęła Lipa Sobieskiego z Przeworska na Podkarpaciu, otrzymując 3929 głosów internautów. Drugie miejsce z 2749 głosami zajął Dąb Krzysztof z Poznania.  Jako trzeci na podium z wynikiem 2441głosów stanął Dąb Bartosz z Bartoszyc w woj. warmińsko-mazurskim. Internauci oddali w sumie 19 590 ważnych głosów. 

Po raz kolejny zakończyliśmy konkurs o tytuł Drzewa Roku w Polsce. Po raz kolejny zwyciężyła społeczność najlepiej w tym roku zorganizowana, ale i najbardziej zdeterminowana. To oddanie sprawie jest niezwykle ważne w każdym działaniu społecznym. Potrzeba nam sił, potrzeba nam motywacji, potrzeba zrozumienia i współpracy z innymi. Ten wyścig o tytuł Drzewa Roku nie jest prosty i wymaga stałej mobilizacji podczas trwania głosowania. Zwycięstwo jest sukcesem społeczności zgromadzonej wokół drzewa, wokół idei wspomagania przyrody i zjednoczonej chęcią zwycięstwa. Nie każdy wygrywa. Mamy też miejsce drugie, trzecie czy piąte i czternaste, ale mobilizacja i intencja są niezwykle cenne i trzeba je podkreślać. Dziękuję wszystkim uczestnikom i zapraszam do udziału w kolejnych edycjach - powiedział Jacek Bożek, założyciel i lider Klubu Gaja.  

Kolejne miejsca zajęły drzewa:

  •  Dąb Folwarczny - 2279 głosów
  •  Dąb Marcina Rożka - 1647 głosów
  •  Dąb Józef - 1489 głosów
  •  Dąb Fusia - 1214 głosów
  •  Święta Lipka - 709 głosów
  •  Sosna Strażniczka - 637 głosów
  • Topola Obrońców - 461 głosów
  • Dąb Lubiech - 409 głosów
  • Topola Marzanna - 391 głosów
  • LipoCello - 379 głosów
  • Dąb Staszek - 364 głosy
  •  Melodia Loary - 333 głosy
  • Dąb w Grzebienisku - 159 głosów

Lipa zasadzona przez króla

Drzewo Roku 2026 to lipa drobnolistna, która ma 320 lat. Rośnie przy pałacu, siedzibie Muzeum w Przeworsku, w Zespole Pałacowo-Parkowym książąt Lubomirskich. Legenda głosi, że lipę zasadził król Jan III Sobieski. Monarcha faktycznie przebywał w Przeworsku w w 1687 roku, dlatego niewykluczone, że jest to prawdą.

Lipa została pomnikiem przyrody w 1994 roku, a od 2024 roku w jej otoczeniu znajduje się pomnik właściciela Andrzeja Lubomirskiego, wykonany z brązu, który siedzi na ławeczce przy jej pniu.

Źródło: materiały prasowe  Klubu Gaja

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