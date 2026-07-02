Miał ją zasadzić sam król Jan III Sobieski. Ta lipa ma ponad 300 lat i właśnie została Drzewem Roku

Legendarna Lipa Sobieskiego z Przeworska, której zasadzenie przypisuje się samemu królowi Janowi III, triumfuje jako Drzewo Roku.

To majestatyczne, ponad 300-letnie drzewo, rosnące przy pałacu Lubomirskich, zwyciężyło w zaciętej rywalizacji z 15 innymi kandydatami.

Sprawdź, ile głosów zdobyła i poznaj pełną historię tej niezwykłej lipy, która urzeka wiekiem i królewskimi opowieściami!

Głosowanie na Drzewo Roku 2026 trwało przez cały czerwiec. O tytuł ten rywalizowało 16 drzew. Pierwsze miejsce zajęła Lipa Sobieskiego z Przeworska na Podkarpaciu, otrzymując 3929 głosów internautów. Drugie miejsce z 2749 głosami zajął Dąb Krzysztof z Poznania. Jako trzeci na podium z wynikiem 2441głosów stanął Dąb Bartosz z Bartoszyc w woj. warmińsko-mazurskim. Internauci oddali w sumie 19 590 ważnych głosów.

Po raz kolejny zakończyliśmy konkurs o tytuł Drzewa Roku w Polsce. Po raz kolejny zwyciężyła społeczność najlepiej w tym roku zorganizowana, ale i najbardziej zdeterminowana. To oddanie sprawie jest niezwykle ważne w każdym działaniu społecznym. Potrzeba nam sił, potrzeba nam motywacji, potrzeba zrozumienia i współpracy z innymi. Ten wyścig o tytuł Drzewa Roku nie jest prosty i wymaga stałej mobilizacji podczas trwania głosowania. Zwycięstwo jest sukcesem społeczności zgromadzonej wokół drzewa, wokół idei wspomagania przyrody i zjednoczonej chęcią zwycięstwa. Nie każdy wygrywa. Mamy też miejsce drugie, trzecie czy piąte i czternaste, ale mobilizacja i intencja są niezwykle cenne i trzeba je podkreślać. Dziękuję wszystkim uczestnikom i zapraszam do udziału w kolejnych edycjach - powiedział Jacek Bożek, założyciel i lider Klubu Gaja.

Kolejne miejsca zajęły drzewa:

Dąb Folwarczny - 2279 głosów

Dąb Marcina Rożka - 1647 głosów

Dąb Józef - 1489 głosów

Dąb Fusia - 1214 głosów

Święta Lipka - 709 głosów

Sosna Strażniczka - 637 głosów

Topola Obrońców - 461 głosów

Dąb Lubiech - 409 głosów

Topola Marzanna - 391 głosów

LipoCello - 379 głosów

Dąb Staszek - 364 głosy

Melodia Loary - 333 głosy

Dąb w Grzebienisku - 159 głosów

Lipa zasadzona przez króla

Drzewo Roku 2026 to lipa drobnolistna, która ma 320 lat. Rośnie przy pałacu, siedzibie Muzeum w Przeworsku, w Zespole Pałacowo-Parkowym książąt Lubomirskich. Legenda głosi, że lipę zasadził król Jan III Sobieski. Monarcha faktycznie przebywał w Przeworsku w w 1687 roku, dlatego niewykluczone, że jest to prawdą.

Lipa została pomnikiem przyrody w 1994 roku, a od 2024 roku w jej otoczeniu znajduje się pomnik właściciela Andrzeja Lubomirskiego, wykonany z brązu, który siedzi na ławeczce przy jej pniu.

Źródło: materiały prasowe Klubu Gaja