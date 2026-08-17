Wypadek na Węgrzech

W związku z niewyobrażalną tragedią, do jakiej doszło na Węgrzech, Gmina Radomyśl Wielki podjęła odpowiednie kroki. W wypadku drogowym zginęli mieszkańcy Podkarpacia.

Flagi opuszczone do połowy masztu

Na podstawie zarządzenia Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 sierpnia 2026 r., w dniach 17-19 sierpnia 2026 r. flagi państwowe na masztach znajdujących się na Rynku w Radomyślu Wielkim zostaną opuszczone do połowy masztu. Gest ten to symboliczny wyraz żałoby, a także szacunku i solidarności z rodzinami osób, które straciły życie w tej katastrofie.

Minuta ciszy i apel do mieszkańców

Dodatkowo zwrócono się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Radomyśl Wielki. Zalecono uczczenie pamięci ofiar minutą ciszy 17 sierpnia 2026 r. o godzinie 12:00. Niech będzie to moment zadumy i solidarności z poszkodowanymi i ich bliskimi.