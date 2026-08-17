Radomyśl Wielki opuści flagi po wypadku autokaru na Węgrzech. Minuta ciszy o 12:00

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-17 14:32

Tragiczna katastrofa drogowa autokaru na Węgrzech pochłonęła życie mieszkańców województwa podkarpackiego. W odpowiedzi na te wydarzenia Gmina Radomyśl Wielki postanowiła uczcić pamięć ofiar. Zobacz, w jaki sposób zostanie oddany im hołd.

żałoba w Polsce
Autor: redakcja AI/ Pixabay.com

Wypadek na Węgrzech

W związku z niewyobrażalną tragedią, do jakiej doszło na Węgrzech, Gmina Radomyśl Wielki podjęła odpowiednie kroki. W wypadku drogowym zginęli mieszkańcy Podkarpacia.

Flagi opuszczone do połowy masztu

Na podstawie zarządzenia Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 sierpnia 2026 r., w dniach 17-19 sierpnia 2026 r. flagi państwowe na masztach znajdujących się na Rynku w Radomyślu Wielkim zostaną opuszczone do połowy masztu. Gest ten to symboliczny wyraz żałoby, a także szacunku i solidarności z rodzinami osób, które straciły życie w tej katastrofie.

Minuta ciszy i apel do mieszkańców

Dodatkowo zwrócono się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Radomyśl Wielki. Zalecono uczczenie pamięci ofiar minutą ciszy 17 sierpnia 2026 r. o godzinie 12:00. Niech będzie to moment zadumy i solidarności z poszkodowanymi i ich bliskimi.