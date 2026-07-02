Lesko: kolejni policjanci rozpoczęli służbę w Bieszczadach. Czuwają nad bezpieczeństwem w czasie wakacji

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-07-02 12:32

Lesko ma kolejne wakacyjne wsparcie policji. Do miejscowej jednostki dołączyło pięciu funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji w Rzeszowie, co daje już dziewięciu oddelegowanych na sezon. Mieszkańcy i turyści mogą spodziewać się większej obecności patroli m.in. w rejonie Soliny i w całym powiecie.

Dwie łodzie policyjne płyną po Jeziorze Solińskim na tle zalesionych brzegów. O patrolach w Bieszczadach przeczytasz w Eska.
Autor: policja/ Materiały prasowe

Kolejni policjanci rozpoczęli służbę w Bieszczadach

Do służby w Lesku dołączyło kolejnych pięciu policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie. To następny etap wakacyjnego wsparcia dla policyjnych jednostek działających w turystycznej części regionu.

Jak informuje lesko.policja.gov.pl, wcześniej, od 1 czerwca, służbę w Lesku rozpoczęło już czterech funkcjonariuszy z tej samej jednostki. Oznacza to, że obecnie w sezonowym wzmocnieniu bierze udział łącznie dziewięciu delegowanych policjantów.

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Wakacyjne wsparcie dla powiatu leskiego

Z policyjnego komunikatu wynika, że działania mają charakter sezonowy. Podkarpaccy policjanci wzmacniają w czasie wakacji jednostki w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie, a Lesko i okolice są jednym z takich miejsc.

Dla mieszkańców oraz osób wypoczywających w Bieszczadach oznacza to większą obecność policji w terenie. Celem dodatkowych sił jest dbanie o bezpieczeństwo zarówno lokalnej społeczności, jak i turystów spędzających lato w tej części Podkarpacia.

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Gdzie mają pełnić służbę

Policjanci skierowani do Leska mają zwracać szczególną uwagę na okolice Zalewu Solińskiego. To właśnie ten rejon został wskazany w komunikacie jako obszar wymagający szczególnego nadzoru w czasie letniego sezonu.

Jednocześnie ich zadania nie ograniczają się wyłącznie do jednego miejsca. W razie potrzeby funkcjonariusze mają nieść pomoc osobom potrzebującym na terenie całego powiatu leskiego.

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Nie tylko dla turystów

Takie wzmocnienie ma praktyczne znaczenie nie tylko dla osób przyjezdnych. Większa obsada służby może przełożyć się na sprawniejszą reakcję także w sprawach dotyczących mieszkańców Leska i innych miejscowości powiatu, zwłaszcza w okresie, gdy region odwiedza więcej osób.

Źródło nie podaje, jak długo potrwa oddelegowanie dodatkowych policjantów ani w jakim dokładnie trybie będą pełnić służbę. Wiadomo natomiast, że ich obecność jest związana z okresem wakacyjnym i ma wspierać bieżące działania miejscowej policji.

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Odprawa na rozpoczęcie służby

Odprawę rozpoczynającą służbę dodatkowych funkcjonariuszy w Bieszczadach przeprowadził Komendant Powiatowy Policji w Lesku podinsp. Ryszard Tyka. To formalnie potwierdziło rozpoczęcie kolejnego etapu wakacyjnego wzmocnienia w regionie.

Z punktu widzenia mieszkańców najważniejsze jest to, że policyjne wsparcie obejmuje nie tylko miejsca najczęściej odwiedzane przez turystów, ale cały powiat. W letnich miesiącach można więc spodziewać się większej obecności patroli w Lesku i w rejonie Soliny.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

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