Kolejni policjanci rozpoczęli służbę w Bieszczadach

Do służby w Lesku dołączyło kolejnych pięciu policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie. To następny etap wakacyjnego wsparcia dla policyjnych jednostek działających w turystycznej części regionu.

Jak informuje lesko.policja.gov.pl, wcześniej, od 1 czerwca, służbę w Lesku rozpoczęło już czterech funkcjonariuszy z tej samej jednostki. Oznacza to, że obecnie w sezonowym wzmocnieniu bierze udział łącznie dziewięciu delegowanych policjantów.

Wakacyjne wsparcie dla powiatu leskiego

Z policyjnego komunikatu wynika, że działania mają charakter sezonowy. Podkarpaccy policjanci wzmacniają w czasie wakacji jednostki w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie, a Lesko i okolice są jednym z takich miejsc.

Dla mieszkańców oraz osób wypoczywających w Bieszczadach oznacza to większą obecność policji w terenie. Celem dodatkowych sił jest dbanie o bezpieczeństwo zarówno lokalnej społeczności, jak i turystów spędzających lato w tej części Podkarpacia.

Gdzie mają pełnić służbę

Policjanci skierowani do Leska mają zwracać szczególną uwagę na okolice Zalewu Solińskiego. To właśnie ten rejon został wskazany w komunikacie jako obszar wymagający szczególnego nadzoru w czasie letniego sezonu.

Jednocześnie ich zadania nie ograniczają się wyłącznie do jednego miejsca. W razie potrzeby funkcjonariusze mają nieść pomoc osobom potrzebującym na terenie całego powiatu leskiego.

Nie tylko dla turystów

Takie wzmocnienie ma praktyczne znaczenie nie tylko dla osób przyjezdnych. Większa obsada służby może przełożyć się na sprawniejszą reakcję także w sprawach dotyczących mieszkańców Leska i innych miejscowości powiatu, zwłaszcza w okresie, gdy region odwiedza więcej osób.

Źródło nie podaje, jak długo potrwa oddelegowanie dodatkowych policjantów ani w jakim dokładnie trybie będą pełnić służbę. Wiadomo natomiast, że ich obecność jest związana z okresem wakacyjnym i ma wspierać bieżące działania miejscowej policji.

Odprawa na rozpoczęcie służby

Odprawę rozpoczynającą służbę dodatkowych funkcjonariuszy w Bieszczadach przeprowadził Komendant Powiatowy Policji w Lesku podinsp. Ryszard Tyka. To formalnie potwierdziło rozpoczęcie kolejnego etapu wakacyjnego wzmocnienia w regionie.

Z punktu widzenia mieszkańców najważniejsze jest to, że policyjne wsparcie obejmuje nie tylko miejsca najczęściej odwiedzane przez turystów, ale cały powiat. W letnich miesiącach można więc spodziewać się większej obecności patroli w Lesku i w rejonie Soliny.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

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