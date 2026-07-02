Burze spustoszyły Podkarpacie: 85 interwencji strażaków! Zerwane dachy, powalone drzewa

Od wczorajszego popołudnia (1.07) funkcjonariusze straży pożarnej na Podkarpaciu musieli interweniować osiemdziesiąt pięć razy. Zespoły ratownicze skupiły się przede wszystkim na odblokowywaniu ciągów komunikacyjnych ze zniszczonych konarów i powalonych pni, które stanowiły realne niebezpieczeństwo dla okolicznych domostw, prywatnych działek oraz płotów.

Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów i drzew leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach, ogrodzeniach. W 18 przypadkach pomagaliśmy zabezpieczyć uszkodzone dachy na budynkach gospodarczych i mieszkalnych. Udrożnialiśmy przepusty drogowe oraz wypompowywaliśmy wodę z zalanych posesji – informuje st. bryg. Marcin Betleja rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Wojewódzkie służby ratunkowe najczęściej wysyłane były do akcji na terenie następujących rejonów:

powiatu stalowowolskiego,

powiatu tarnobrzeskiego,

powiatu mieleckiego.

Choć żywioł wyrządził na tych obszarach bardzo duże szkody materialne, na szczęście żaden z mieszkańców nie odniósł żadnych obrażeń i nie było doniesień o osobach poszkodowanych.

Skutki burz na Podkarpaciu. Komunikat straży pożarnej

Przedstawiciele służb ratowniczych proszą mieszkańców o zachowanie maksymalnej ostrożności i zdrowego rozsądku w obliczu żywiołu.

Apelujemy o rozsądek, o baczne obserwowanie prognoz meteorologicznych. Jeżeli są zapowiadane burze, zostańmy w domach. Tam jesteśmy najbezpieczniejsi. Pozamykajmy okna, usuńmy z tarasów i balkonów przedmioty, które zdmuchnięte silnym podmuchem wiatru mogą zrobić komuś krzywdę. Nie parkujmy samochodów pod drzewami, pod reklamami wielkopowierzchniowymi. Unikajmy dzisiaj terenów zadrzewionych, nie wchodźmy do parków i lasów. Uszkodzone wczoraj drzewo bądź konar może zrobić komuś krzywdę- zaleca rzecznik podkarpackich strażaków.

Zastosowanie się do powyższych zaleceń ekspertów może zapobiec wielu groźnym wypadkom w trakcie załamania pogody, minimalizując ryzyko utraty zdrowia lub życia w trakcie przechodzenia potężnych nawałnic nad regionem.