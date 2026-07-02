Makabra w Lutoryżu. Lekarka tłumaczy się z zakopywania płodów na działce. W tle umowy ze szpitalami

Na początku doniesienia z podrzeszowskiego Lutoryża były niezwykle oszczędne i do mediów trafiały jedynie strzępki faktów. Wynikało to z faktu, że organy ścigania odmawiały oficjalnego potwierdzenia prowadzonych na miejscu czynności. Dziennikarze Radia Eska jako pierwsi poinformowali opinię publiczną, że w trakcie robót budowlanych odkryto fragmenty ciał. Pierwotne ustalenia wskazywały na obecność około trzynastu płodów, ale obecnie wiadomo, że było ich łącznie kilkadziesiąt, choć początkowe niepotwierdzone plotki mówiły nawet o pięćdziesięciu. Na terenie posesji przez wiele godzin swoje zadania wykonywali śledczy, w tym prokurator oraz specjaliści z zakresu kryminalistyki. Cały obszar został rygorystycznie odgrodzony przy pomocy policyjnych taśm. Przerażającego znaleziska dokonano w środę 10 czerwca 2026 roku. Operujący koparką pracownik zauważył ludzkie szczątki i natychmiast powiadomił odpowiednie służby. Później każda kolejna ostrożnie przekopywana warstwa ziemi odsłaniała nowe fragmenty.

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Mroczna przeszłość działki w Lutoryżu. Patomorfolożka Magdalena H. ukrywała zwłoki

Wspomniana nieruchomość trafiła niedawno w ręce nowych nabywców, którzy byli w absolutnym szoku i to właśnie oni zawiadomili policję. Kluczowym krokiem dla organów ścigania stało się błyskawiczne ustalenie tożsamości osoby, do której wcześniej należał ten grunt. Reporterzy Radia Eska szybko dowiedzieli się, że poprzednią właścicielką była specjalizująca się w patomorfologii lekarka. Podczas gdy całonocna praca służb przynosiła odkrycia kolejnych zakopanych szczątków, a dziennikarze zdobywali nieoficjalne informacje, prokuratura konsekwentnie odmawiała komentarza. Bardzo chętnie wypowiadali się natomiast okoliczni mieszkańcy, dla których makabryczne znalezisko stało się najważniejszym tematem rozmów.

„- Wszyscy o tym mówią. Mówią, że znaleźli tam jakieś płody czy coś takiego. Słyszałem jak mówili, że 30. Naszło się obcych ludzi nie wiadomo skąd, tak że połowa wioski to jest obca. Przykra sprawa - powiedział reporterowi Radia ESKA jeden z mieszkańców.”

Kolejni policjanci przyjechali na miejsce zdarzenia w piątkowy poranek 12 czerwca 2026 roku. Zdecydowano o natychmiastowym powiększeniu strefy działań dla biegłych, a dostęp do pilnie strzeżonego terenu mieli wyłącznie specjaliści biorący udział w dochodzeniu. Szybko ujawniono, że poszukiwana kobieta to Magdalena H., która zorganizowała na swojej ziemi nielegalne składowisko odpadów medycznych oraz martwych płodów. Kobieta w przeszłości była zatrudniona jako specjalistka w rzeszowskim szpitalu, a ostatnio prowadziła niedaleko prywatną praktykę lekarską. Prokuratorzy błyskawicznie zabezpieczyli dokumentację medyczną z jej gabinetu, aby szczegółowo przeanalizować historie chorób pacjentów. Chociaż rozpoczęto niezwykle szeroko zakrojone śledztwo, organy ścigania nadal nie przekazywały oficjalnych komunikatów, przez co media musiały opierać się na własnych informatorach.

Nabywcy nieruchomości przeżyli ogromny dramat, ponieważ wymarzony dom nagle stał się miejscem rodem z koszmaru. Kiedy w trakcie prac remontowych natknęli się na zwłoki, ich życiowe plany legły w gruzach. Zdezorientowani sąsiedzi również nie ukrywali silnego niepokoju całą sytuacją. Dziennikarze gazety „Super Express” dowiedzieli się, że niemal wszystkie budynki w tej okolicy są już zamieszkane, a feralny dom został kupiony przez nowe małżeństwo w 2025 roku. – Widziałam tylko funkcjonariuszy w białych kombinezonach. Wyglądali jak technicy pracujący na miejscu zbrodni. Nikt z nami nie rozmawia o tym, co się stało – relacjonowała w rozmowie z dziennikiem „Fakt” mieszkanka sąsiedniej posesji. Rozgłośnia RMF donosiła, że przerażającego odkrycia dokonano podczas przygotowywania wylewki pod taras. Wśród wielu plotek i spekulacji przekazywanych przez lokalną społeczność, w końcu pojawiło się pierwsze oficjalne stanowisko organów ścigania.

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Zarzuty dla Magdaleny H. Lekarka odpowie za zbezczeszczenie zwłok i odpady

Rzeszowska prokuratura oficjalnie potwierdziła ujęcie pięćdziesięciosiedmioletniej lekarki specjalizującej się w patomorfologii. Magdalena H. została oskarżona o profanację ludzkich szczątków oraz niezgodne z prawem przechowywanie niebezpiecznych materiałów medycznych. Na zabezpieczonym terenie znaleziono między innymi szkiełka mikroskopowe, bloczki parafinowe i mnóstwo zniszczonych dokumentów medycznych. Oprócz tego na działce spoczywały płody oraz ludzkie tkanki pochodzące z bardzo wczesnych etapów ciąży. Całość makabrycznego znaleziska została poddana szczegółowej identyfikacji przez powołanych do tego ekspertów z dziedziny medycyny.

„- Prokurator wydał polecenie zatrzymania 57-letniej Magdaleny H. – potwierdził prokurator Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. – Kobieta została zatrzymana 12 czerwca rano na terenie Zamościa. Jeszcze tego samego dnia sprawę przejęła do dalszego prowadzenia Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie – dodawał.”

Śledczy prowadzą sprawę na podstawie przepisów o bezczeszczeniu zwłok oraz paragrafów dotyczących porzucania niebezpiecznych substancji w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Za te konkretne naruszenia prawa oskarżonej grozi kara pozbawienia wolności wynosząca odpowiednio do dwóch oraz do dwunastu lat za kratkami.

„- Śledczy planują przesłuchać zatrzymaną w charakterze podejrzanego. Dopiero po wykonaniu czynności procesowych zostanie podjęta decyzja dotycząca ewentualnych środków zapobiegawczych – precyzował prokurator Krzysztof Ciechanowski.”

Organy ścigania odmawiały podawania informacji ze względu na dobro prowadzonego śledztwa, jednak dziennikarze Radia Eska nieoficjalnie ustalili, że zatrzymana przyznała się do szokujących czynów. Kobieta miała tłumaczyć, że w dobie pandemii koronawirusa wynosiła szczątki ze szpitala, aby w warunkach domowych prowadzić na nich badania. Kiedy rzekome eksperymenty dobiegały końca, pakowała płody w jutowe worki i chowała je w ziemi obok pustostanu na swojej działce. Lekarka nie potrafiła określić dokładnej liczby pogrzebanych ciał. W tym okresie dojeżdżała z rodzinnego Zamościa do pracy w rzeszowskiej placówce medycznej. Prokuratorzy podejrzewają, że w proceder mogły być zaangażowane inne osoby oraz kolejne lokalizacje, dlatego przed funkcjonariuszami jest jeszcze mnóstwo ustaleń. Sprawdzeniu przy użyciu badań DNA poddane zostaną wszystkie znalezione fragmenty, a precyzyjne przeszukanie pięciu arów terenu zajmie dużo czasu.

Zatrzymana pięćdziesięciosiedmiolatka pierwotnie kupiła grunt w Lutoryżu traktując to jako formę inwestycji. Budowlańcy rozpoczęli tam swoje prace, jednak w pewnym momencie Magdalena H. przestała uiszczać opłaty i pracownicy opuścili teren. W konsekwencji majątek przejął komornik sądowy, który sprzedał go deweloperowi budującemu nowoczesne osiedle mieszkaniowe. Jedna z takich posesji trafiła do wspomnianego wcześniej młodego małżeństwa. Twórca osiedla początkowo prosił dawną właścicielkę o uporządkowanie bałaganu pozostawionego na działce, ale lekarka zignorowała te wezwania i urwała kontakt, co zmusiło go do powiadomienia służb. Obszar wyglądający na zwykłe dzikie wysypisko okazał się w rzeczywistości masowym grobem dla ponad trzydziestu nienarodzonych dzieci. Część wykopanych ciał była zachowana w bardzo dobrym stanie.

Plotki i ustalenia śledczych. Magdalena H. nie dokonywała w Lutoryżu nielegalnych aborcji

Szokująca historia błyskawicznie stała się pożywką dla licznych plotek, w tym mocno nagłośnionej teorii o rzekomym przeprowadzaniu nielegalnych aborcji przez zatrzymaną kobietę. Spekulacje w mediach społecznościowych urosły do takich rozmiarów, że rzeszowska prokuratura musiała zająć w tej sprawie jednoznaczne stanowisko. Prokurator Krzysztof Ciechanowski oświadczył wówczas, że organy ścigania badają różne wersje wydarzeń i chociaż brakuje bezpośrednich dowodów na ten proceder, to początkowo nie można było go kategorycznie wykluczyć. Podkreślił również, że fundamentalne znaczenie będą miały bezpośrednie przesłuchania oskarżonej lekarki. Jednocześnie śledczy za pomocą georadaru oraz specjalnie wyszkolonego psa tropiącego przeszukali pobliskie tereny. Zwierzę reagowało wyłącznie na główną działkę w Lutoryżu, co pozwoliło wykluczyć obecność szczątków u sąsiadów.

Niezwykle ważnym aspektem toczącego się postępowania będzie precyzyjne określenie wieku odnalezionych ciał. Biegli z zakresu medycyny przeanalizują zabezpieczony materiał, aby ustalić, jak długo płody spoczywały zakopane pod ziemią. Śledczy zamierzają również dokładnie zweryfikować ewentualny udział osób trzecich w tym makabrycznym procederze. Istnieje bowiem uzasadnione podejrzenie, że zatrzymana patomorfolożka mogła korzystać z pomocy współpracowników przy potajemnym wywożeniu zwłok z rzeszowskiego szpitala, w którym była zatrudniona.

„- To śledztwo jest na bardzo wczesnym etapie, jeszcze bardzo dużo pracy przed nami. To, czy kobieta działała sama, czy ktoś jej pomagał, jest przedmiotem ustaleń. Cały czas trwają czynności, są przesłuchiwane kolejne osoby, aby zebrać jak największy obraz całego zdarzenia – komentował prokurator Ciechanowski.”

Prowadzenie czynności procesowych komplikował dodatkowo pogarszający się stan zdrowia zatrzymanej kobiety. Magdalena H. tuż przed rozpoczęciem przesłuchania straciła przytomność i musiała zostać przewieziona do placówki medycznej. Po kilkugodzinnej obserwacji lekarze stwierdzili jednak, że może brać udział w czynnościach, więc prokuratura oficjalnie przedstawiła jej zarzuty i złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie. Oskarżona pięćdziesięciosiedmiolatka udzieliła obszernych wyjaśnień, ale nie przyznała się wprost do popełnienia przestępstwa. Przekonywała, że bez niczyjej pomocy własnoręcznie przywoziła i zakopywała wszystkie medyczne odpady. Biegli ostatecznie potwierdzili, że pod ziemią na głębokości od metra dwudziestu do metra sześćdziesięciu znajdowały się maksymalnie trzydzieści cztery ludzkie płody.

Osoby mieszkające niegdyś w sąsiedztwie Magdaleny H. miały o niej skrajnie różne zdanie, a niektórzy zwracali uwagę na jej bardzo nietypowy sposób bycia. Bliski znajomy kobiety wystąpił w programie „Uwaga! TVN”, gdzie opisywał ją jako niezwykle barwną i wesołą osobę, znaną z noszenia jaskrawych kolorów włosów. Przed kamerami wyznał, że informacja o jej makabrycznych czynach była dla niego ogromnym ciosem. Tłumaczył, że lekarka jako utytułowany doktor nauk medycznych odziedziczyła po matce prywatny gabinet i z powodzeniem prowadziła samodzielną praktykę. Dodał również, że jego zdaniem tak wykształcona i doskonale znająca procedury kobieta nigdy nie powinna dopuścić się tak wstrząsającego zachowania.

Problemy finansowe patomorfolożki. Magdalena H. straciła majątek i dom w Lutoryżu

Pięćdziesięciosiedmiolatka do dwóch tysięcy siedemnastego roku pełniła funkcję sądowego eksperta w zakresie patomorfologii. Zakończyła tę współpracę z własnej woli i nie starała się o odnowienie mandatu, chociaż w środowisku medycznym krążyły pogłoski o poważnym błędzie, który miała popełnić podczas wykonywania ekspertyz. Jednocześnie kobieta nieprzerwanie prowadziła w Rzeszowie swój specjalistyczny gabinet lekarski. Reporterzy magazynu „Uwaga! TVN” ujawnili, że dramatyczne kłopoty zatrzymanej zaczęły się od burzliwego romansu z dużo młodszym obcokrajowcem, którego poznała podczas zagranicznych wakacji.

„- Wyjechała na wakacje, poznała człowieka, z którym tutaj wróciła. Ten człowiek był dużo młodszy. I od tego momentu wszyscy zaczęliśmy stwierdzać, że z Magdą zrobiło się coś nienaturalnego – twierdził znajomy lekarki przed kamerami.”

Jak wynika z opowieści znajomych, ta konkretna relacja stała się początkiem gigantycznych problemów zawodowych i materialnych lekarki. Oskarżona nagle przestała wypłacać wynagrodzenia podwładnym w laboratorium i nie regulowała bieżących rachunków. Jej nieuregulowane zobowiązania przekroczyły kilkaset tysięcy złotych, co skończyło się dziewiętnastoma postępowaniami sądowymi. W ostateczności patomorfolożka musiała pożegnać się ze swoją rzeszowską firmą oraz domem w Lutoryżu, a nowi nabywcy jej zlicytowanej ziemi niedługo potem dokonali tam przerażającego odkrycia.

Pełnomocniczka oskarżonej publicznie zaprzeczyła rewelacjom podawanym przez stację telewizyjną, stanowczo odrzucając plotki o wakacyjnym romansie oraz rzekomych milionowych długach. Prawniczka zaznaczyła, że oskarżona bardzo źle znosi falę medialnego hejtu i nieprawdziwych informacji. – W czasie pandemii ciężko zachorowała i nie mogła pracować. Nie zarabiała, zaczęła się zadłużać. Do tego doszły problemy rodzinne. Do pracy wróciła dopiero kilka miesięcy temu – przekonywała adwokatka w rozmowach z mediami. Z nieoficjalnych źródeł wynikało dodatkowo, że zatrzymana tłumaczy swoją niewinność podpisanymi kontraktami z placówkami medycznymi. Zlecone zadania miały obejmować prawną utylizację martwych płodów pochodzących z naturalnych poronień. Prokurator Krzysztof Ciechanowski przyznał w wydanym oświadczeniu, że badane są powiązania patomorfolożki z wieloma ośrodkami medycznymi, z którymi faktycznie kooperowała na przestrzeni ostatnich lat.

Warto zauważyć, że lekarka miała do tej pory absolutnie czystą kartotekę i nigdy wcześniej nie weszła w konflikt z prawem. Niezależnie od tego, sędzia rozpatrujący wniosek prokuratury zdecydował o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego. Podejrzana trafiła do celi w areszcie śledczym, gdzie będzie czekać na rozpoczęcie procesu sądowego.

Magdalena H. twierdzi, że jest niewinna. Szpitale w Rzeszowie zlecały jej utylizację płodów

Przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej, Jakub Kosikowski, poinformował o uruchomieniu specjalnej procedury dyscyplinarnej wobec oskarżonej, ponieważ stawiane jej zarzuty dotyczą bezpośrednio wykonywanego przez nią zawodu. Rozpatrzeniem tego przypadku zajmie się Rzeszowska Izba Lekarska. Finalne rozstrzygnięcia będą zależały od dowodów zgromadzonych w toku śledztwa. Jeśli wymiar sprawiedliwości zakaże kobiecie wykonywania zawodu, wewnętrzne procedury izby mogą zostać zawieszone. – Katalog kar za tego typu przewinienia jest bardzo szeroki: od upomnienia, przez ograniczenia w wykonywaniu zawodu, aż po jego całkowite i bezpowrotne odebranie – zaznaczył rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej.

Postępowanie w tej sprawie cały czas ewoluuje, a organy ścigania analizują równolegle kilka scenariuszy wydarzeń. Prokuratura cierpliwie czeka na ekspertyzy zabezpieczonych tkanek, które pozwolą ustalić dokładny przebieg tego mrocznego procederu. Ostatecznie wykluczono hipotezę o przeprowadzaniu pokątnych aborcji. – Doktor Magdalena H. chce wszystko wyjaśnić i będzie współpracować ze śledczymi. Wskaże, z jakimi szpitalami współpracowała. Czekamy na wyznaczenie terminów przesłuchań – poinformowała na łamach „Gazety Wyborczej” mecenas Patrycja Chobel, broniąca lekarki. Według relacji prawniczki, oskarżona nie znosiła płodów do własnego domu, ale do specjalistycznego laboratorium w celu przeprowadzenia badań zleconych przez szpitale. Teoretycznie szczątki po wykonaniu badań powinny zostać zutylizowane, lecz decyzja w takich przypadkach należy wyłącznie do rodziców. Ze względu na poważny kryzys finansowy i rzekomy brak dyspozycji od pacjentów, lekarka miała zdecydować się na potajemne zakopanie biologicznych odpadów pod ziemią, aby uniknąć ponoszenia wysokich kosztów ich spalenia. Śledczy będą teraz szczegółowo weryfikować tę wersję.

Przepisy kodeksu karnego są w takich przypadkach niezwykle surowe. Oskarżonej grozi nawet dwanaście lat bezwzględnego pozbawienia wolności, a śledztwo prokuratorskie znajduje się w toku.