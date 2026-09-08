12 Polaków zginęło w katastrofie na Węgrzech. Sekcje zwłok ofiar dały ważną wskazówkę. Co działo się w autokarze?

Zginęło 12 polskich pasażerów.

Sekcje wszystkich ofiar już się odbyły.

Biegli odtwarzają przebieg katastrofy.

Siedliska w żałobie po wypadku autokaru na Węgrzech

Sekcje zwłok dały ważne wskazówki

Z nieoficjalnych informacji dziennikarzy Radia ESKA, w sprawie przeprowadzonych w Polsce sekcji zwłok wynika, że biegli potwierdzili, że obrażenia ofiar mają charakter typowy dla bardzo ciężkich wypadków komunikacyjnych, szczególnie katastrof z udziałem środków transportu zbiorowego.

U części tragicznie zmarłych osób stwierdzono rozległe obrażenia wielonarządowe, liczne złamania oraz ciężkie urazy głowy i klatki piersiowej. W części przypadków charakter obrażeń wskazuje także na przygniecenie lub zmiażdżenie.

To właśnie ten element jest obecnie jednym z wątków wymagających dalszej analizy. Biegli muszą odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób powstały poszczególne obrażenia i czy część pasażerów mogła zostać przygnieciona elementami konstrukcji autobusu po jego przewróceniu.

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Gdzie siedziały osoby, które zginęły?

Jak ustaliło Radio ESKA, śledczy pracują również nad odtworzeniem miejsc zajmowanych przez poszczególnych pasażerów. W przypadku części ofiar nie udało się jeszcze jednoznacznie ustalić, w którym miejscu autokaru znajdowały się w chwili katastrofy.

To może mieć kluczowe znaczenie dla rekonstrukcji wypadku.

Jeżeli uda się zestawić dokładne miejsca zajmowane przez ofiary z charakterem odniesionych przez nie obrażeń oraz stopniem zniszczenia poszczególnych części autobusu, biegli będą mogli dokładniej określić mechanizm powstawania śmiertelnych urazów. Chodzi m.in. o odpowiedź na pytanie, czy najcięższe obrażenia koncentrowały się po jednej stronie autokaru lub w określonej jego części.

Same wyniki sekcji nie pozwalają jednak jeszcze przesądzić, jaki dokładnie był mechanizm śmierci każdej z ofiar. Konieczne jest zestawienie badań medycyny sądowej z oględzinami autobusu, dokumentacją miejsca katastrofy oraz dalszą rekonstrukcją przebiegu zdarzenia. Sekcje wszystkich 12 ofiar odbyły się w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

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Śledczy badają przyczynę katastrofy

Do tragedii doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia 2026 roku na autostradzie M3 na Węgrzech, w pobliżu Mezőkeresztes. Polski autokar z niewyjaśnionych wówczas przyczyn zjechał z jezdni, wpadł na pobocze i przewrócił się.

Autokarem podróżowało 57 pasażerów i dwóch kierowców - wszyscy byli obywatelami Polski. Pielgrzymkę organizowało biuro pielgrzymkowo-turystyczne z Rymanowa-Zdroju, a przewoźnik pochodził z powiatu jasielskiego. W katastrofie zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało poszkodowanych.

Węgierska policja już kilka godzin po tragedii informowała, że według jej wstępnych ustaleń kierowca mógł zasnąć za kierownicą. Jest to jednak hipoteza śledcza, a nie ostatecznie ustalona przyczyna katastrofy.

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Kierowca autokaru został zatrzymany

Węgierscy śledczy przedstawili kierowcy zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Zgodnie z informacjami przekazanymi polskiej prokuraturze, na Węgrzech za taki czyn grozi od 2 do 8 lat więzienia. Sąd w Miszkolcu zastosował wobec niego tymczasowy areszt do 18 września.

Polska chce przejąć ściganie

Równolegle własne śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Krośnie. Postępowanie dotyczy nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Polscy śledczy rozpoczęli przesłuchania pasażerów i zapowiedzieli przesłuchania kolejnych osób, w tym organizatorów pielgrzymki.

Polska wystąpiła również o przejęcie od Węgier ścigania kierowcy oraz materiału dowodowego zgromadzonego w tamtejszym postępowaniu. Prokuratura Okręgowa w Krośnie skierowała taki wniosek do ministra sprawiedliwości 25 sierpnia. 1 września poinformowano, że dokument został podpisany przez ministra i po przetłumaczeniu ma zostać przekazany stronie węgierskiej.

Na razie nie ma oficjalnej informacji, że Węgry zgodziły się już na przekazanie Polsce ścigania.