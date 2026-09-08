Kobieta zamordowana we własnym domu. Jej córka przyznała się do winy

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-08 8:49

W jednym z domów jednorodzinnych w podkarpackim Jedliczu odkryto zwłoki 87-letniej kobiety. Śledczy postawili zarzut morderstwa jej 65-letniej córce, która potwierdziła swój udział w zbrodni i trafiła już do aresztu tymczasowego. Grozi jej dożywocie.

Kogut radiowozu z napisem Policja. O morderstwie 87-latki w Jedliczu przeczytasz na Eska Rzeszów.
Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe

Według relacji portalu krosno112.pl obie kobiety dzieliły wspólnie jeden dom. Starsza z nich na co dzień funkcjonowała na parterze budynku, natomiast jej 65-letnia córka zajmowała wyższą kondygnację. Technicy kryminalistyki dokładnie przeszukali miejsce zdarzenia i zebrali dowody pozwalające zrekonstruować przebieg dramatu. Dziennikarze lokalnego serwisu wskazują, że policjanci zabezpieczyli plamy krwi i odnaleźli przedmiot stanowiący prawdopodobne narzędzie zbrodni.

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Policja ujęła 65-latkę w niedzielę. Serwis krosno112.pl podaje, że dobę później podejrzanej przedstawiono zarzut morderstwa, do którego się przyznała. Trafiła do aresztu tymczasowego. Jak ustaliło terazkrosno.pl, kobieta była już wcześniej karana za znęcanie się nad matką.

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