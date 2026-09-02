Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Pomoc dla rodzin ofiar wypadku. Na takie wsparcie mogą liczyć

Pieniądze z budżetu województwa trafią do dziewięciu gmin, między innymi do Jasła, Strzyżowa, Dukli, Brzozowa, Czudca i Lubeni. Wsparciem objętych zostanie natomiast 29 gospodarstw domowych.

Myślę, że to wszystko zostanie sprawnie przeprocedowane, bo idea jest taka, żeby finansowo wesprzeć te osoby ze względu na to, że jest to zdarzenie dużych wymiarów, stąd też wsparcie samorządu województwa. Chodzi o to, żeby wesprzeć te osoby finansowo ze względu na to, że one pewnymi kosztami na pewno zostały zaskoczone, więc to wsparcie jest im prostu potrzebne – przekazała w rozmowie z Radiem ESKA Adrianna Obutelewicz-Pyrzyńska z urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie.

O wysokości konkretnego zasiłku zdecydują gminy, które znają sytuację poszkodowanych. Maksymalna kwota to 6000 zł.

Pieniądze będą mogły być wykorzystane zgodnie z potrzebami rodzin. To one zdecydują, na co przeznaczą otrzymane wsparcie.

Samorząd województwa chce podpisać umowy z gminami w przyszłym tygodniu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pieniądze trafią do potrzebujących najpóźniej do końca września.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech

Do tragicznego wypadku doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia 2026. Autokar, jadący autostradą M3 nagle zjechał z pasa ruchu, wpadł do rowu i przewrócił się na bok. Pojazdem podróżowali pielgrzymi powracający z Medjugorje. To głównie mieszkańcy Podkarpacia, a pielgrzymka wyruszała ze Strzyżowa. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Dramatyczny wypadek wstrząsnął całą Polską.

W poniedziałek pisaliśmy o zapowiadanej kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w firmie przewozowej. Równolegle, krośnieńska Prokuratura Okręgowa prowadzi własne czynności wyjaśniające okoliczności dramatu.

Przeprowadzone zostały sekcje zwłok wszystkich ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Obecnie oczekujemy na pisemne protokoły z sekcji. Gromadzone są też sukcesywnie dowody w polskim śledztwie. Przesłuchiwani są świadkowie. Wpłynęło część dokumentów od strony węgierskiej – mówiła w rozmowie z Radiem ESKA Marta Kolendowska-Matejczuk rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krośnie.