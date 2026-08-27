Sekcje zwłok ofiar tragedii na Węgrzech. Prokuratura ujawnia nowe informacje!

Nadal trudno pogodzić się z dramatem, do którego doszło w połowie sierpnia na węgierskiej autostradzie M3. W tragicznym wypadku polskiego autokaru śmierć poniosło 12 osób, które wracały w 59-osobowej grupie z pielgrzymki do Medziugorie. Dochodzenie w tej sprawie wkroczyło właśnie w nową, trudną fazę. Zmarłych przetransportowano już do kraju i rozpoczęto pierwsze badania medycyny sądowej.

Sekcje zwłok ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech

Prokuratura Okręgowa w Krośnie poinformowała, że w czwartek specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zakończyli oględziny ciał sześciu osób. W czynnościach tych brali udział śledczy oraz policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie.

- Ciała sześciu ofiar, których sekcje przeprowadzono w czwartek, zostaną wydane rodzinom w piątek. Tego samego dnia zaplanowano sekcje kolejnych sześciu ofiar. Po ich zakończeniu również te ciała zostaną przekazane rodzinom

- poinformowała w rozmowie z PAP Marta Kolendowska-Matejczuk z miejscowej prokuratury.

Jak zapewniła rzeczniczka, służby utrzymują ciągły kontakt z bliskimi zmarłych pielgrzymów, oferując im wsparcie i informując o postępach w sprawie.

Skomplikowana akcja transportowa. Samoloty CASA w akcji

Przewiezienie zwłok dwunastu ofiar do kraju wymagało złożonej operacji logistycznej, zrealizowanej w środę, 26 sierpnia. Działania te koordynowała krośnieńska prokuratura we współpracy z polskim rządem. Aby przewieźć ciała z Miszkolca i Debreczyna przez stolicę Węgier do Krakowa, użyto dwóch wojskowych maszyn typu CASA.

- By sprawnie zorganizować transport, pozostawaliśmy w stałym kontakcie ze stroną węgierską, Konsulem RP na Węgrzech, Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim

- podkreśliła Marta Kolendowska-Matejczuk.

Przedstawiciele krośnieńskiej prokuratury zgromadzili wszelkie potrzebne dokumenty, które umożliwiły legalne i bezpieczne sprowadzenie ciał z Węgier.

Kierowca autokaru w areszcie. Co dalej ze śledztwem?

Śledczy zadeklarowali, że szczegóły dotyczące przyczyn tej tragedii zostaną podane do publicznej wiadomości dopiero po uzyskaniu formalnych raportów z sekcji zwłok. W międzyczasie mężczyzna kierujący pojazdem, który otrzymał zarzut nieumyślnego doprowadzenia do wypadku komunikacyjnego, na mocy postanowienia sądu na Węgrzech został osadzony w areszcie na okres 30 dni. Spędzi tam czas przynajmniej do 18 września.