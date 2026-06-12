50 płodów zakopanych na posesji. Oto, jak tłumaczyła się lekarka. Szokujące słowa!

Do tej pory - jak nieoficjalnie ustaliło Radio Eska - na terenie posesji w Lutoryżu śledczy znaleźli szczątki około 50-ciorga najprawdopodobniej nienarodzonych dzieci.

Według nieoficjalnych informacji Radia Eska, 57-letnia lekarka patomorfolog tłumaczyła, że zabierała ze szpitala martwe płody w czasie pandemii COVID-u. Kobieta twierdzi, że prowadziła na nich badania medyczne. Miała tego dokonywać w domu. Kiedy zakończyła rzekome analizy, chowała ciała do worków jutowych i zakopywała na swojej działce. Na posesji stał wtedy niezamieszkały przez nikogo dom. Lekarka pracowała wtedy w Szpitalu Klinicznym nr 2 w Rzeszowie, dojeżdżając do pracy z Zamościa.

Miejsc i osób zaangażowanych w cały proceder mogło być – jak podejrzewają śledczy – więcej. Przed nimi ogrom pracy.

Ujawnione szczątki będą poddane analizie porównawczej DNA. Kobieta została zatrzymana. Kilkudziesięciu policjantów wciąż przekopuje należącą do niej w przeszłości działkę.

Śledczy mają do sprawdzenia około 5 arów terenu - prace potrwają do przyszłego tygodnia. Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania.

Jest to zagrożone karą do 12-stu lat więzienia.

Płody znalezione na posesji w Lutoryżu

Przypomnijmy, do tego wstrząsającego odkrycia doszło podczas przeprowadzanych prac ziemnych na jednej z posesji. To operator koparki natrafić miał na szczątki oraz oraz przedmioty przypominające odpady medyczne. Właściciele działki, którzy niedawno ją nabyli, niezwłocznie powiadomili służby.

Śledczy zawiadomieni o sprawie 10 czerwca. Jak podaje prokuratura, wśród bloczków parafinowych oraz szkiełek mikroskopowych znajdował się również płód ludzki oraz inne szczątki, które mogły stanowić płody ludzkie we wczesnej fazie rozwoju lub ich fragmenty. Na miejsce skierowano biegłych lekarzy, którzy potwierdzili, że zabezpieczone szczątki są szczątkami ludzkich płodów.

Okazało się, że obecni właściciele nieruchomości kupili działkę od kobiety wykonującej zawód lekarza patomorfologa.

Prokurator wydał polecenie zatrzymania 57-letniej Magdaleny H. Kobieta została zatrzymana 12 czerwca rano na terenie Zamościa. Jeszcze tego samego dnia sprawę przejęła do dalszego prowadzenia Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie - przekazał rzecznik, Krzysztof Ciechanowski.

Prowadzone jest postępowanie w kierunku czynów z art. 262 Kodeksu karnego, dotyczącego zbezczeszczenia zwłok, oraz art. 183 § 5a Kodeksu karnego, odnoszącego się do porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania.