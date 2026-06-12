Mroczny sekret lekarki. Na działce znaleziono szczątki około 30 płodów! To wyznała śledczym

Przypomnijmy - sprawa wyszła na jaw w czwartek, 11 czerwca. Podczas prac ziemnych prowadzonych na jednej z posesji w Lutoryżu operator koparki natrafił na pierwsze szczątki. Nowi właściciele nieruchomości natychmiast powiadomili służby.

Na miejsce skierowano policjantów, techników kryminalistyki oraz prokuratora. Teren został zabezpieczony i odgrodzony policyjną taśmą. W trakcie kolejnych czynności śledczy natrafiali na następne szczątki.

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Jak ustaliło Radio ESKA, działania prowadzone były przez całą noc. Ich efektem jest odnalezienie około 30 płodów. Skala odkrycia sprawiła, że prokuratura wszczęła szeroko zakrojone śledztwo. Według ustaleń dziennikarza, który jest na miejscu, poprzednią właścicielką działki była lekarka patomorfolog. Kobieta prowadziła w okolicy prywatny gabinet, a wcześniej pracowała jako specjalistka w jednym z rzeszowskich szpitali.

Jak wynika z informacji uzyskanych przez reportera, podczas przesłuchania miała przyznać się do zakopywania na posesji odpadów medycznych. Śledczy zabezpieczyli już dokumentację medyczną, w tym kartoteki pacjentów lekarki. Dokumenty są obecnie szczegółowo analizowane.

Na razie prokuratura nie ujawnia dalszych szczegółów postępowania. Trwa ustalanie pochodzenia odnalezionych szczątków oraz tego, jak długo mogły znajdować się w ziemi. Śledczy wyjaśniają wszystkie okoliczności tej sprawy.

Policja w Rzeszowie wciąż nie komentuje sprawy. Czekamy na zapowiadany przez nich komunikat prasowy.