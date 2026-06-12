30 płodów i medyczne odpady na działce. Lekarka Magdalena H. zatrzymana przez śledczych

Makabryczny sekret ujrzał światło dzienne w momencie prowadzonych prac ziemnych na terenie jednej z prywatnych posesji w Lutoryżu. Operator obsługujący koparkę natknął się na niezidentyfikowane fragmenty i przedmioty do złudzenia przypominające odpady medyczne. Zszokowani nowi nabywcy terenu bez wahania zaalarmowali odpowiednie organy ścigania.

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Zgodnie z oficjalnym komunikatem Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie, zawiadomienie wpłynęło do śledczych dokładnie 10 czerwca 2026 roku. Na sprawdzanym obszarze zlokalizowano masowe zbiegowisko niebezpiecznych śmieci medycznych, wśród których przeważały szkiełka mikroskopowe oraz specjalistyczne bloczki parafinowe.

Oprócz odpadków natrafiono na znacznie bardziej wstrząsające materiały, w tym ludzki płód i inne fragmenty mogące stanowić szczątki we wczesnej fazie rozwoju. Na miejsce wezwano wykwalifikowanych biegłych lekarzy, którzy jednoznacznie potwierdzili, że odnalezione elementy to rzeczywiście szczątki ludzkich płodów.

W trakcie prowadzonych czynności dochodzeniowych wyszło na jaw, że aktualni posiadacze felernej nieruchomości nabyli ją od kobiety profesjonalnie wykonującej zawód lekarza patomorfologa.

Prokurator wydał polecenie zatrzymania 57-letniej Magdaleny H. Kobieta została zatrzymana 12 czerwca rano na terenie Zamościa. Jeszcze tego samego dnia sprawę przejęła do dalszego prowadzenia Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie - przekazał rzecznik, Krzysztof Ciechanowski.

Postępowanie prokuratorskie toczy się wokół zarzutów z artykułu 262 Kodeksu karnego, który mówi o zbezczeszczeniu zwłok ludzkich, a także artykułu 183 paragraf 5a, wymierzonego w osoby porzucające niebezpieczne odpady w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Podejrzanej w tej bulwersującej sprawie może grozić kara sięgająca nawet 12 lat pozbawienia wolności.

Jak doprecyzował rzecznik Krzysztof Ciechanowski, śledczy mają w planach przesłuchanie zatrzymanej kobiety w charakterze podejrzanej. Ewentualne decyzje o zastosowaniu środków zapobiegawczych zapadną dopiero po sfinalizowaniu niezbędnych czynności procesowych.

Obszar dramatycznego znaleziska cały czas jest miejscem intensywnych i żmudnych oględzin. Pod bacznym okiem prokuratora trwają prace nad zabezpieczaniem kluczowego materiału dowodowego, a cała procedura na miejscu może przeciągnąć się w czasie nawet do przyszłego tygodnia.

Zgodnie ze wcześniejszymi informacjami przekazanymi przez Radio ESKA, na terenie przeszukiwanej nieruchomości wykopano łącznie około 30 ludzkich płodów. Funkcjonariusze wnikliwie analizują również przejętą dokumentację medyczną, starając się rozwikłać wszystkie niewiadome tej sprawy.

Biorąc pod uwagę dobro toczącego się postępowania o tak wrażliwym charakterze, prokuratura kategorycznie odmawia na ten moment udzielania jakichkolwiek dodatkowych szczegółów dotyczących prowadzonego śledztwa.

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