16-latek ugodzony nożem, jedna osoba zatrzymana! "Ma mniej niż 16 lat"

Przełom po ataku na 16-latka w Stalowej Woli. Zatrzymano nieletnią osobę

Jest przełom w sprawie ataku nożem na 16-latka ze Stalowej Woli! Policja zatrzymała nieletnią osobę, która może mieć związek ze zdarzeniem. Informację potwierdził Sąd Rejonowy w Stalowej Woli. Zatrzymana osoba nie ukończyła 16 lat. Z tego powodu sprawą zajmuje się Sąd Rejonowy w Stalowej Woli – Wydział Rodzinny i Nieletnich. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami dotyczącymi nieletnich.

Na razie sąd nie przekazuje żadnych dodatkowych informacji. Nie wiadomo również, jakie dokładnie zarzuty lub środki zostaną zastosowane wobec zatrzymanej osoby. Śledczy podkreślają jednak, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie można wykluczyć kolejnych zatrzymań.

16-letni mieszkaniec miasta został ugodzony ostrym narzędziem w brzuch. Stan nastolatka stabilny

Do ataku doszło w środę, 22 lipca, po godzinie 14 przy alejach Jana Pawła II w Stalowej Woli. Według dotychczasowych ustaleń 16-letni mieszkaniec miasta został ugodzony ostrym narzędziem w brzuch. Ranny nastolatek został przewieziony do Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Lekarze stwierdzili u niego uraz wątroby. Początkowo obrażenia były bardzo poważne, jednak obecnie jego stan jest stabilny i życiu chłopaka nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Jeszcze dzień wcześniej prokuratura informowała, że nikogo nie zatrzymano. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu Łukasz Malarski przekazywał, że śledztwo prowadzone jest w sprawie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a śledczy gromadzą materiał dowodowy i ustalają wszystkie osoby, które mogły mieć związek z atakiem. Teraz śledztwo weszło w nowy etap. Zatrzymanie nieletniej osoby jest pierwszym konkretnym efektem prowadzonych czynności. Ze względu na wiek zatrzymanego postępowanie toczy się przed sądem rodzinnym, dlatego zakres przekazywanych informacji jest ograniczony. Wiadomo jedynie, że sprawa nadal jest wyjaśniana, a policja i prokuratura nie wykluczają dalszych działań i kolejnych zatrzymań.

Autor: Agnieszka Gazda-Muła

Sonda Czy w takich sprawach rodzice nieletnich morderców też powinni trafiać do więzienia? Tak Nie