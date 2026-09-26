Wstępne wyniki sekcji zwłok księdza Stanisława

Są nowe informacje dotyczące śmierci księdza Stanisława, który zginął w wyniku ataku nożem w czwartek, 24 września w opactwie w Jarosławiu. Prokuratura przekazała wstępne wyniki przeprowadzonej sekcji zwłok.

Jak poinformowała radio ESKA Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, na ciele duchownego stwierdzono dziewięć ran. Osiem z nich zostało zadanych ciosami.

Obrażenia były zlokalizowane w obrębie tułowia. Najpoważniejsze znajdowały się w okolicach klatki piersiowej, w tym płuc. To właśnie te obrażenia okazały się śmiertelne.

— Obrażenia były zlokalizowane w obrębie tułowia. Ciosy, które były zadane w okolice bezpośrednio klatki piersiowej, okolice płuc, okazały się śmiertelne, przyczyniły się bezpośrednio do zgonu — przekazała radiu ESKA Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Prokuratura czeka na pisemną opinię

Śledczy zaznaczają, że na tym etapie są to wstępne ustalenia wynikające z sekcji zwłok. Prokuratura oczekuje jeszcze na pisemną opinię biegłego.

— To są wstępne ustalenia wynikające z sekcji zwłok. Oczywiście oczekujemy jeszcze na pisemną opinię biegłego w tej sprawie — wyjaśniła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Pisemna opinia ma być gotowa w ciągu kilku dni.

— Niezwłocznie, jak tylko będzie to możliwe. Z pewnością będzie to kwestia kilku dni — przekazała Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.

Dokument będzie jednym z elementów postępowania prowadzonego przez prokuraturę i może dostarczyć śledczym dalszych informacji dotyczących obrażeń oraz mechanizmu śmierci duchownego.

Nagranie po ataku nożownika w Jarosławiu. To on doprowadził do krwawej masakry:

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Drugi ksiądz został ciężko ranny

W wyniku ataku ciężko ranny został również drugi ksiądz. On także stał się ofiarą tragicznego zdarzenia, do którego doszło na terenie opactwa.

Śledczy prowadzą postępowanie, którego celem jest dokładne ustalenie przebiegu wydarzeń, a także wszystkich okoliczności ataku. Prokuratura wykonuje kolejne czynności procesowe.

Przypomnijmy, że do tragedii doszło 24 września w opactwie w Jarosławiu. Podczas ataku z użyciem noża zginął lubiany ksiądz Stanisław. Drugi duchowny został ciężko ranny - to on przyjął na siebie ciosy nożownika, dzięki czemu uratował życie co najmniej kilku osobom.

Na miejscu pojawiły się służby, a sprawą zajęli się śledczy. Prokuratura zabezpiecza materiał dowodowy i ustala dokładny przebieg zdarzenia. Kluczowe znaczenie dla postępowania będą miały również opinie biegłych.

Wstępne wyniki sekcji zwłok wskazują, że ksiądz Stanisław miał dziewięć ran, w tym osiem zadanych ciosami, a obrażenia w okolicach klatki piersiowej i płuc bezpośrednio doprowadziły do jego śmierci. Na pełną, pisemną opinię biegłego śledczy mają poczekać jeszcze kilka dni.

Współautor tekstu: Agnieszka Gazda-Muła