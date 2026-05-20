Tragiczny wypadek na Podkarpaciu. Ruch pociągów został wstrzymany

Na trasie kolejowej w regionie podkarpackim doszło do wypadku, który zakończył się śmiercią człowieka. Z informacji przekazanych przez PAP, cytującą Dorotę Szalachę z biura prasowego PKP PLK, wynika, że zdarzenie miało miejsce na odcinku łączącym Trzcianę z Rzeszowem Głównym. Skład pasażerski biorący udział w tym fatalnym wypadku kursował na trasie łączącej Kraków z Przemyślem.

- Na miejsce zostały wezwane służy ratunkowe, ale osoba zginęła na miejscu. Ruch pociągów został wstrzymany

- zaznaczyła przedstawicielka PKP PLK. Do zdarzenia natychmiast zadysponowano służby ratunkowe. W wywiadzie dla PAP podkomisarz Magdalena Żuk, oficer prasowy policji w Rzeszowie, potwierdził, że pod kołami pociągu życie straciła młoda osoba.

- Ofiarą jest młoda kobieta. Na miejscu są służby oraz prokurator, którzy wyjaśniają okoliczności zdarzenia

- przekazała policjantka.

Ogromne utrudnienia dla pasażerów

Z powodu zaistniałej sytuacji jeden z głównych węzłów transportowych na południu kraju został całkowicie zablokowany. Podróżni podróżujący tą trasą muszą przygotować się na potężne opóźnienia w rozkładzie jazdy.

- Przewoźnicy wprowadzają zastępczą komunikację autobusową

- dodała Dorota Szalacha. W związku z zawieszeniem kursowania pociągów, podróżujący są zmuszeni korzystać z alternatywnych form transportu i na bieżąco monitorować komunikaty wydawane przez spółki kolejowe w internecie oraz na stacjach. Działania prowadzone przez prokuratora i techników policyjnych na pewno nie zakończą się szybko, a służby ostrzegają, że utrudnienia na tym szlaku będą trwały wiele godzin.