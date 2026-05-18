Widać z niej Tatry, chociaż leży w innym województwie. Widok z tej wieży widokowej zapiera dech. Każdy powinien się tu zatrzymać

W Wisowej powstała nowa wieża widokowa, która oferuje panoramiczny widok na Beskid Niski, a przy dobrej widoczności pozwala dostrzec nawet Tatry.

Ta 30-metrowa konstrukcja, łatwo dostępna samochodem, zapewnia bezpieczeństwo dzięki elektronicznemu systemowi reagującemu na silne porywy wiatru.

Wieża widokowa znajduje się w gminie Jodłowa. Położona jest na szczycie Wisowej 409 metrów n.p.m. Roztacza się z niej niezwykły widok. Bardzo łatwo tu dotrzeć – można dojechać samochodem właściwie pod samą wieżę – nieopodal znajduje się parking. Teren wokół wieży jest utwardzony, znajdują się tu również ławki i altanka, przy której można odpocząć.

Sama wieża to drewniano – metalowa konstrukcja o wysokości 30 metrów. Może wyjście po schodach wieży trochę was zmęczy, ale widok, który zobaczycie na najwyższym tarasie jest wspaniały! Zobaczycie stąd panoramę Beskidu Niskiego, a przy dobrej widoczności Tatry.

Na wieży zamontowany został elektroniczny system bezpieczeństwa, który sprawdza porywy wiatru - jeśli są one zbyt duże, wejście do wieży jest zamykane automatycznie!

Budowa wieży kosztowała ponad 2 mln zł, natomiast z Rządowemu Programowi Inwestycji Strategicznych gmina Jodłowa otrzymała ponad 1,9 mln zł.

Obok wiezy powstaną dodatkowe atrakcje – plac zabaw dla dzieci z tyrolką.