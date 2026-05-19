Znany ksiądz skomentował na TikToku sukienki komunijne. „Suknie w stylu księżniczek….”

Majowy sezon komunijny budzi kontrowersje wokół przepychu i ekstrawaganckich sukienek, które przyćmiewają duchowy wymiar uroczystości.

Znany ksiądz z TikToka ostro skrytykował trend "sukien księżniczek", podkreślając potrzebę prostoty i skupienia na sakramencie.

Przyszedł maj, a z nim sezon komunijny. Dzieci i rodzice (a szczególnie ci drudzy) starają się wypaść jak najlepiej. Idealny strój, czasem nawet makijaż i fryzjer, przemyślane menu i miejsce imprezy, dodatkowe atrakcje dla najmłodszych, specjalny powóz do kościoła. Niektórzy już rok, a nawet dwa czy trzy lata wcześniej planują ten dzień, biorąc pod uwagę każdy najmniejszy szczegół. Wszystko ma być idealne!

Suknie komunijne „w stylu księżniczek”

Ksiądz Sebastian Picur, znany w mediach społecznościowy duchowny, który porusza często trudne tematy, tym razem postanowił przyjrzeć się przygotowaniom do komunii. Na TikToku opublikował filmik dotyczący sukienek właśnie. W tle widzimy dziewczynkę, która jest szykowana przez mamę – ogromna wręcz sukienka z diamencikami, której nie powstydziłaby się księżniczka Disneya, mocny makijaż i welon

Pierwsza komunia święta to przede wszystkim uroczystość religijna o charakterze duchowym. Elementem charakterystycznym tej uroczystości jest również biała szata dziecka, które przystępuje do pierwszej komunii świętej. Ta szata powinna być oczywiście piękna, ale z drugiej strony prosta. Suknie w stylu księżniczek, które niekiedy rodzice wybierają dla swoich dzieci, raczej nie są najlepszym rozwiązaniem. Taka rewia mody prowadzi do porównywania się i względów ludzkich. Najlepiej, kiedy stroje są jednakowe i w swojej prostocie także pięknie pozwalają dzieciom i rodzinie jak najlepiej skupić się na przeżywaniu rzeczywistości duchowej - mówi ksiądz Picur.

Pod nagraniem pojawiło się mnóstwo komentarzy. To niektóre z nich:

- Ja z makijażu miałam tylko mascarę – napisała jednak z internautek.

- Dziś to u niektórych tylko na pokaz. A makijaż, tipsy, welony to tragedia. Obejrzałam na tik toku jedną najpiękniejszą komunię, skromne i elegancko – czytamy.

- Ja 23 mam komunię córki sukienka będzie po mojej bratanicy. Myślę że w tym dniu Najważniejszy jest Jezus Chrystus który jest przyjęty przez dziecko – napisała jedna z obserwatorek.

- Dobrze ksiądz mówi, podoba mi się, kiedy dzieci mają jednakowe i proste stroje, jest sprawiedliwie, Bóg wszystkich kocha jednakowo, Amen – czytamy.

- A mnie się podobają suknie – tu z kolei inne zdanie. - Ja miałam komunię 7 lat temu i pamiętam że z dziewczynami miałam jednakowe sukienki krawcowa szyła i pamiętam też przymiarki wtedy – można przeczytać.