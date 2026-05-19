Kobieta niemal straciła oszczędności. Uratowała ją czujność pracownicy poczty!

To kolejny przykład bezwzględnego działania oszustów, którzy podstępnie wykorzystują zaufanie i lęk seniorów, podszywając się pod funkcjonariuszy prawa. Historia z Sanoka to mocne ostrzeżenie dla wszystkich, a jednocześnie świadectwo, że empatia i profesjonalizm potrafią zdziałać cuda w obliczu zagrożenia. Kobieta, będąc pod wpływem fałszywego policjanta, zamierzała wpłacić na wskazane konto sporą ilość gotówki, przekonana, że w ten sposób ratuje swoje oszczędności przed rzekomą kradzieżą. Nieświadoma podstępu, była o krok od przekazania swoich pieniędzy przestępcom. Na szczęście, interwencja pracownicy poczty okazała się kluczowa i pozwoliła udaremnić to koszmarne oszustwo telefoniczne.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 18 maja. Dyżurny sanockiej jednostki policji otrzymał pilne zgłoszenie od pracownika jednego z lokalnych urzędów pocztowych. Informacja dotyczyła kobiety, która zamierzała wpłacić dużą sumę pieniędzy na nieznane konto bankowe. To, co szczególnie zaniepokoiło pracownicę poczty, to nietypowe zachowanie klientki oraz okoliczności towarzyszące transakcji. Jak się okazało, 66-latka miała przy sobie znaczną kwotę, którą wcześniej wypłaciła z własnego konta bankowego. Klientka była wyraźnie zdenerwowana i śpieszyła się, co wzbudziło podejrzenia. Zamiast bezrefleksyjnie wykonać polecenie, urzędniczka postanowiła działać, zadając pytania i weryfikując sytuację.

Fałszywy policjant w akcji

Mechanizm działania oszustów w tej sprawie był typowy dla metody „na policjanta”. Z relacji 66-latki wynikało, że odebrała telefon z nieznanego numeru. Rozmówca, podający się za funkcjonariusza policji, poinformował ją, że jej pieniądze są zagrożone kradzieżą i aby temu zapobiec, musi natychmiast wypłacić je z banku i ulokować w „bezpiecznym” miejscu. Fałszywy policjant przekonał seniorkę, że jej działanie ma pomóc w rzekomym schwytaniu złodzieja i ochronie jej oszczędności. Co więcej, oszust instruował kobietę, aby podczas transakcji nikomu nie wspominała o ich rozmowie, co jest klasycznym elementem manipulacji, mającym na celu odizolowanie ofiary i uniemożliwienie jej weryfikacji sytuacji. Seniorka, wierząc w słowa rzekomego policjanta, zgodnie z jego poleceniem, miała wybrać pieniądze ze swojego rachunku i wpłacić je na wskazane przez niego konto bankowe, które w rzeczywistości należało do przestępców.

Na szczęście, na drodze oszustom stanęła pracownica sanockiej poczty, która wykazała się niezwykłym profesjonalizmem i czujnością. Jej uważna obserwacja, umiejętność zadawania trafnych pytań oraz szybka reakcja, pozwoliły zapobiec utracie oszczędności przez 66-latkę. Kiedy kobieta usłyszała od klientki o „policyjnej” akcji i konieczności wpłaty pieniędzy, natychmiast połączyła fakty i zorientowała się, że ma do czynienia z próbą oszustwa na policjanta. Bez wahania powiadomiła służby, które natychmiast interweniowały. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, potwierdzili, że 66-latka padła ofiarą próby wyłudzenia. Dzięki zdecydowanej postawie i właściwej ocenie sytuacji przez pracownicę poczty, gotówka seniorki nie trafiła w niepowołane ręce przestępców.

Apelujemy do wszystkich, by w przypadku podejrzanych telefonów zachowywać ostrożność i nigdy nie podejmować decyzji finansowych pod presją czasu. W razie wątpliwości zawsze należy skontaktować się z policją – apelują policjanci.