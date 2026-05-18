Wodospad i Diabli Kamień. Ukryte atrakcje Beskidu Niskiego, o których nie każdy wie

Beskid Niski zachwyca dziką przyrodą

Magurski Park Narodowy w Beskidzie Niskim to doskonała propozycja na spokojną rekreację w otoczeniu dzikiej natury.

Na szlaku czekają wyjątkowe formacje skalne oraz malownicza kaskada, które rzadko goszczą na pierwszych stronach przewodników.

Warto odpowiednio przygotować się do trasy, aby w pełni cieszyć się urokami tego odizolowanego od miejskiego hałasu regionu.

Magurski Park Narodowy

Rozległe tereny Magurskiego Parku Narodowego rozciągają się na pograniczu województwa małopolskiego i podkarpackiego. Zlokalizowany w centralnej części Beskidu Niskiego obszar zachęca wędrowców rozbudowaną siecią zróżnicowanych tras spacerowych. Odwiedzający mogą podziwiać tu nie tylko zalesione wzniesienia i bogatą faunę, ale również unikalne ślady dawnych mieszkańców. Wzdłuż ścieżek rozsiane są zabytkowe cmentarze, łemkowskie cerkwie oraz przydrożne kapliczki, co czyni region niezwykle atrakcyjnym.

Cała ta zalesiona okolica gwarantuje wędrowcom całkowitą ciszę oraz wyjątkowo bliski kontakt z naturalnym środowiskiem.

Wodospad Magurski i Diabli Kamień to idealny cel wycieczki

Planując krótki wyjazd rekreacyjny, warto wyznaczyć sobie za cel dotarcie do Wodospadu Magurskiego. Droga, która do niego prowadzi, charakteryzuje się wybitnymi walorami krajobrazowymi, a bardzo łagodne podejścia sprawiają, że bez najmniejszego problemu poradzą sobie tam najmłodsi.

Przemierzając wyznaczoną ścieżkę przyrodniczą, rozpoczynającą się we wsi Folusz, turyści mijają dwanaście specjalnie przygotowanych tablic edukacyjnych. Tuż przy samym wejściu na leśny szlak zlokalizowano wygodny parking dla zmotoryzowanych gości. Należy jednak pamiętać, że przekroczenie granic chronionego obszaru wiąże się bezwzględnie z koniecznością uiszczenia stosownej opłaty i zakupu oficjalnego biletu wstępu.

Spokojny spacer leśnymi trasami zajmuje stosunkowo niewiele czasu, a na mecie czeka imponujący. Wodospad Magurski prezentuje się zdecydowanie najbardziej spektakularnie w okresie wczesnowiosennym. Z kolei w miesiącach pozbawionych większych opadów jej nurt znacząco słabnie, choć miejsce to nadal zachowuje swój unikalny klimat.

Osoby dysponujące nieco lepszą kondycją fizyczną mogą śmiało kontynuować marsz w głąb lasu, gdzie znajduje się monumentalny Diabli Kamień. Ta potężna formacja skalna składa się z ogromnych bloków i niezmiennie robi wielkie wrażenie na wszystkich odwiedzających ten zakątek kraju.