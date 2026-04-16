Barwna parada Turków w Tryńczy. Widowiskowy pokaz i hołd dla tradycji

Tryńcza podtrzymuje piękną tradycję wielkanocną

Wydarzenie odbędzie się na placu kościelnym przy ołtarzu polowym w Tryńczy. Od godzin przedpołudniowych uczestnicy będą mieli okazję podziwiać różnorodne formacje straży wielkanocnych z całej Polski. To doskonała szansa, aby przyjrzeć się bogato zdobionym mundurom, szarfom, pióropuszom, pomponom oraz innym misternym detalom strojów, które czynią tę paradę jednym z najbardziej malowniczych wydarzeń w regionie.

Harmonogram uroczystości:

11:00 - Uroczysta msza polowa odprawiona przez Metropolitę Przemyskiego abp. Adama Szala

12:00 - Oficjalna inauguracja parady, przemówienia gości oraz wręczenie pamiątkowych statuetek i dyplomów

13:00 - Widowiskowy pokaz musztry paradnej, będący głównym punktem programu - dynamiczne występy straży wielkanocnych przy akompaniamencie orkiestr i komend

Organizatorzy przygotowali również dodatkowe atrakcje dla całych rodzin, takie jak dmuchany plac zabaw dla dzieci, stoiska z jedzeniem oraz punkty wystawowe.

Kim są wielkanocne „Turki”?

„Turki” to określenie straży wielkanocnych, które pełnią wartę przy Grobie Pańskim. Ten wyjątkowy zwyczaj ludowy jest szczególnie popularny na Podkarpaciu i, według legendy, sięga czasów odsieczy wiedeńskiej. Chłopi wracający z wojny mieli przywozić zdobyczne stroje tureckie, w których następnie strzegli Grobu Chrystusa. Z biegiem lat tradycja ta na stałe wpisała się w lokalną kulturę, stając się istotnym elementem wielkanocnego dziedzictwa. W Wielką Niedzielę „Turki” występują w pełnym rynsztunku – w efektownych mundurach, często przystrojonych kwiatami i barwnymi wstążkami, maszerując w rytm orkiestr i wykonując skomplikowane układy musztry.

Parada w Tryńczy to nie tylko prezentacja dawnych zwyczajów, ale również prawdziwe święto folkloru, historii i lokalnej społeczności. To wydarzenie jest obowiązkowym punktem dla każdego, kto pragnie doświadczyć żywej kultury Podkarpacia w jej najbardziej imponującej formie.