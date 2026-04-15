Nowy multimedialny e-kwartalnik o Podkarpaciu na eska.pl. Premiera już 15 kwietnia

E-kwartalnik będzie dostępny online w interaktywnej formule, łączącej reportaż, fotografię, wideo i storytelling. To odpowiedź na współczesne potrzeby odbiorców – szukających nie tylko informacji, ale emocji i doświadczenia.

Podkarpackie – dobry kierunek na nowo odkrywany

Projekt wpisuje się w strategię komunikacji marki regionu na lata 2025–2030, której fundamentem jest idea „luksusu prostoty” – odpoczynku bez pośpiechu, bliskości natury, gościnności i autentycznych historii. E-kwartalnik nie promuje atrakcji w klasycznym, katalogowym ujęciu. Opowiada o Podkarpaciu poprzez ludzi, miejsca i rytuały codzienności. Pierwsze wydanie to wielowątkowa podróż przez pięć turystycznych krain regionu – od Rzeszowa i Łańcuta, przez Pogórze Dynowskie, po Bieszczady i Dolinę Sanu.

Między fortecą a pałacem – historia rodów, które kształtowały region

Jednym z głównych materiałów premierowego numeru jest reportaż „Zamki w Rzeszowie i Łańcucie: podróż między luksusem a potęgą”. To opowieść o dwóch światach oddalonych od siebie o zaledwie kilkanaście minut drogi – monumentalnej twierdzy w Rzeszowie i magnackiej rezydencji w Łańcucie.

Artykuł prowadzi czytelnika przez historię rodów Lubomirskich i Potockich, pokazując, jak architektura i dziedzictwo magnackie budowały tożsamość Podkarpacia. Z jednej strony surowa forteca, z drugiej – pałac pełen przepychu, sztuki i zachowanych wnętrz. To historia o transformacji, ciągłości i kulturowej sile regionu.

Kamperem przez Podkarpackie – podróż w rytmie slow

W numerze znalazł się także rozbudowany materiał podróżniczy „Kamperem po Podkarpaciu: od zamków po połoniny”. To gotowa trasa (ok. 250 km) prowadząca przez Sanok, ruiny zamku Sobień, Jezioro Solińskie, Myczkowce, Ustrzyki Dolne, Smolnik i Lesko.

Reportaż łączy krajobraz, historię i emocje – od skansenu w Sanoku i galerii Beksińskiego, przez cerkiew w Smolniku wpisaną na listę UNESCO, po złote połoniny Bieszczad. To przykład turystyki przyrodniczej i kulturowej w duchu „Dobrego Kierunku”: bez pośpiechu, blisko natury, z przestrzenią na refleksję.

Bieszczady zaczynają się pod Rzeszowem

Czy trzeba jechać daleko, by poczuć przestrzeń? E-kwartalnik pokazuje, że nie. W materiale o Pogórzu Dynowskim czytelnicy poznają rowerową trasę „Podkarpacka Brama Bieszczad”, prowadzącą z Rzeszowa przez Tyczyn, Błażową i Chmielnik na wzgórze Magdalenka.

To opowieść o regionie jako „Przestrzeni otwartej” – gdzie natura, historia i aktywność fizyczna splatają się w jedną historię. Projekt podkreśla potencjał turystyki aktywnej: tras rowerowych, punktów widokowych i lokalnych pereł architektury.

Ludzie i ich historie – siła lokalnej tożsamości

Zgodnie ze strategią marki Podkarpackie, siłą regionu są mikroopowieści. W e-kwartalniku znalazła się rozmowa z fotografem krajobrazu Andrzejem Błońskim, który od lat dokumentuje mgły nad dolinami Pogórza Dynowskiego, burze i zorzę polarną nad regionem.

Czytelnicy znajdą tu też reportaż z Chmielnika, gdzie członkinie Koła Gospodyń Wiejskich pokazują, że proziak to nie tylko wypiek, ale symbol ciągłości tradycji. Materiał „Proziak to więcej niż pieczywo” wpisuje się w nurt promocji turystyki kulinarnej – opartej na lokalnych smakach, przepisach i międzypokoleniowej pamięci.

Drewniana Galicja i duchowe dziedzictwo

W pierwszym numerze czytelnicy odwiedzą również Pruchnik – „galicyjską perłę w drewnie”, z unikatowym rynkiem otoczonym zabytkowymi podcieniami – oraz Leżajsk, gdzie monumentalna bazylika bernardynów i grób cadyka Elimelecha tworzą wyjątkową przestrzeń spotkania kultur i religii.

To przykład turystyki kulturowej i duchowej – jednego z kluczowych filarów promocji regionu.

Multimedialna forma, młoda energia

Projekt „Pora na Podkarpackie” wykorzystuje nowoczesną, interaktywną platformę wydawniczą, umożliwiającą łączenie tekstu z materiałami wideo, galeriami zdjęć i elementami immersyjnymi. Dystrybucja poprzez eska.pl oraz kanały społecznościowe Radia ESKA pozwoli dotrzeć do szerokiego, młodszego odbiorcy – aktywnego, mobilnego i otwartego na turystykę w stylu slow.

To połączenie siły ogólnopolskiej marki medialnej z regionalną tożsamością i strategią komunikacyjną województwa.

Podkarpackie. Dobry kierunek.

E-kwartalnik nie jest klasycznym przewodnikiem. To zaproszenie do doświadczenia regionu – jego ciszy, krajobrazu, historii i smaków. Do podróży, która nie polega na zaliczaniu atrakcji, lecz na ich autentycznym doświadczaniu.