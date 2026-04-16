Koszmarny wypadek na A4. W busie było sześć osób, w tym dziecko

W środę, 15 kwietnia 2026 roku, około godziny 17:10, na autostradzie A4 pod Łańcutem, bus z sześcioma obywatelami Ukrainy, w tym dzieckiem, uderzył w bariery energochłonne i przewrócił się na bok.

Dramat rozegrał się w środę, 15 kwietnia 2026 na pasie w kierunku Rzeszowa przy zjeździe na MOP. Bus, którym podróżowało sześć osób, w tym dziecko uderzył w bariery energochłonne i dachował. Busem podróżowali obywatele Ukrainy.

Pierwsi na miejscu pomocy udzielili żołnierze z Wojskowej Straży Pożarnej z 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego oraz z wojskowej karetki z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, którzy jechali w kolumnie i najechali na zdarzenie.

Jak informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie, w wypadku zostały poszkodowane dwie osoby, które trafiły do szpitala na dalsze badania.

Strażacy sprawdzali, czy wewnątrz busa nikt nie został.

Po dojeździe jednostek ochrony przeciwpożarowej działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wspólnie z ratownikami medycznymi udzieleniu pomocy medycznej osobom biorącym udział w zdarzeniu, sprawdzeniu pojazdu czy nie ma wewnątrz innych osób - podaje w komunikacie KP PSP w Łańcucie.