Te niezwykłe ptaki właśnie wracają do Polski. Największe zagęszczenie orlików krzykliwych występuje na Podkarpaciu

Orlik krzykliwy ma około 65 centymetrów długości.

Orliki krzykliwe wracają z Afryki, niektóre pokonują nawet dystans 10 000 km i to jest ptak bardzo rzadki, u nas się tworzy strefy ochronne wokół gniazd, bo one tylko wchodzą takim pasem przez Słowację, Polskę, Łotwę, Litwę, a na wschód już nie występują i na zachód Europy też nie występują. Dlatego powinniśmy je szczególnie chronić - mówi w rozmowie z Radiem ESKA podkarpacki koordynator Komitetu Ochrony Orłów, Marian Stój.

W Polsce obecnie żyje około 2300 do 2700 par. Nie tylko na Podkarpaciu - najwięcej ptaków występuje na północnym wschodzie. Tam żyją one w większym rozproszeniu, na większym obszarze. Na Podkarpaciu zagęszczenie ptaków jest największe.

Natomiast u nas skoncentrowane są głównie w Karpatach i największe zagęszczenie jest w Beskidzie Niskim, gdzie nawet 18 par na 100 km kwadratowych przypada i to jest największe zagęszczenie w Europie - mówi Marian Stój - Byłem wczoraj w terenie, już znalazłem nowe gniazdo, widziałem odbywające się populacje. Także już zaczynają interesować się gniazdami, poprawiają gniazda względnie młode pary, albo jeśli gniazda zostały zniszczone, budują je i zaraz po 20 kwietnia złożą jaja. Młode będą wykluwać się po 40 dniach, czyli gdzieś na początku czerwca.

Jak mówi w rozmowie z reporterem Radia ESKA Marian Stój, młode ptaki będą pozostawać w gniazdach do drugiej połowy lipca. Później będą z rodzicami koczować w swoim rewirze, gdzie pozostaną do września, a na 15 września znikną z Podkarpacia i odlecą do Afryki.