15-letni nożownik trafił do policyjnej izby dziecka. Sąd podjął decyzję

15-latek usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała 16-latka oraz posiadania środków odurzających.

Sąd umieścił go na trzy miesiące w schronisku dla nieletnich.

Do czasu przewiezienia do placówki nastolatek przebywa w policyjnej izbie dziecka.

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Najpierw policyjna izba dziecka, potem schronisko

Sąd Rejonowy w Stalowej Woli wszczął postępowanie wobec 15-latka podejrzanego o popełnienie czynów karalnych polegających na spowodowaniu ciężkiego uszkodzenia ciała 16-letniego chłopca oraz posiadaniu środków odurzających.

Podczas posiedzenia z udziałem nieletniego sąd zdecydował o zastosowaniu środka tymczasowego. Nastolatek ma spędzić trzy miesiące w schronisku dla nieletnich. Ponieważ nie było jeszcze wyznaczonego miejsca w placówce, zapadła decyzja o jego umieszczeniu w policyjnej izbie dziecka.

We wtorek, 28 lipca, chłopak został zatrzymany i przewieziony do izby dziecka, gdzie będzie oczekiwał na transport do schroniska.

Śledztwo potrwa jeszcze wiele miesięcy

To jednak nie koniec postępowania. Sąd podkreśla, że wydanie ostatecznego orzeczenia nie nastąpi szybko. Przed zakończeniem sprawy konieczne jest przeprowadzenie obszernego postępowania dowodowego. Sędziowie muszą przesłuchać świadków zdarzenia, zapoznać się z wywiadem środowiskowym dotyczącym nastolatka, wysłuchać jego rodziców oraz uzyskać opinię psychologiczną przygotowaną przez specjalistów ze schroniska dla nieletnich. Dopiero po zgromadzeniu całego materiału dowodowego sąd zdecyduje, jakie środki wychowawcze lub poprawcze zostaną zastosowane wobec 15-latka.

Odpowie za dwa czyny

Postępowanie prowadzone jest przeciwko jednemu nieletniemu. Nastolatek odpowiada za czyn związany z uszkodzeniem ciała 16-latka oraz za posiadanie środków odurzających. Na obecnym etapie sąd nie przesądza jeszcze o ostatecznym rozstrzygnięciu. Wszystkie okoliczności sprawy będą analizowane podczas kolejnych miesięcy postępowania.

Źródło: Radio ESKA