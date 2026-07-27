Ponad 70 interwencji straży pożarnej po burzach, a to nie koniec. Nowe alerty IMGW

Strażacy interweniowali ponad 70 razy

Groźna sytuacja w regionie. Podkarpaccy strażacy interweniowali ponad 70 razy w związku ze skutkami burz, które przeszły w poniedziałek nad częścią województwa.

- Nasze działania polegały przede wszystkim na usuwaniu połamanych konarów i gałęzi drzew leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach i liniach energetycznych. Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach niżańskim oraz mieleckim. Na szczęście nikt nie został ranny - przekazał Radiu Eska Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków.

Alert RCB i ostrzeżenia IMGW dla mieszkańców 27.07.2026

To jednak nie koniec. Obecnie alerty IMGW z powodu intensywnych burz obowiązują we wschodniej połowie Polski - w tym na Podkarpaciu, a także w części Lubelszczyzny i Małopolski. Są to ostrzeżenia drugiego stopnia, co oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

Na Podkarpaciu prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do około 80 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscowo możliwy będzie również grad.

Alerty zaczęły obowiązywać w poniedziałek o godz. 13.00 i potrwają do godz. 19.00.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców województwa podkarpackiego alert o treści: „Uwaga! Dziś (27.07) burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni”. Alert RCB został wysłany także do odbiorców przebywających na terenie woj.: lubelskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

Służby apelują o śledzenie kolejnych komunikatów ponieważ sytuacja pogodowa jest dynamiczna i może ulec zmianie.

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