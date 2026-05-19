43-latka wiozła dziecko do przedszkola. Policjanci zamarli po badaniu alkomatem

W poniedziałek, 18 maja 2026 roku, w ramach akcji „Trzeźwy poranek” brzozowscy policjanci prowadzili masowe kontrole kierowców. Tuż przed godziną 8.00 w miejscowości Dydnia ich uwagę przykuła osobowa honda. Samochodem kierowała 43-letnia mieszkanka powiatu brzozowskiego, która podróżowała razem ze swoją 5-letnią córką, zmierzając prosto do przedszkola.

Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierującej. Okazało się, że kobieta miała ponad 2 promile alkoholu w swoim organizmie – przekazuje policja.

Zatrzymana 43-latka z miejsca straciła uprawnienia do kierowania pojazdami. Jazda na podwójnym gazie oznacza dla niej nie tylko dotkliwą karę finansową oraz sądowy zakaz prowadzenia aut, ale również dodatkowe kłopoty. Służby mundurowe będą dokładnie analizować, czy poprzez swoje bezmyślne zachowanie kobieta nie naraziła dziewczynki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Pojazd został przekazany osobie wskazanej, a 5-letnią dziewczynką zaopiekowała się najbliższa rodzina – informują policjanci.

Tylko tego jednego dnia, w trakcie trwania rutynowej, porannej akcji, policjanci przebadali alkomatami łącznie 1400 kierowców poruszających się po lokalnych drogach.