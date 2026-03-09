Zlekceważył trzy sądowe zakazy w Stalowej Woli. Wyrok zapadł błyskawicznie

Patrol ze Stalowej Woli zatrzymał kierującego oplem, bo rozmawiał on przez telefon komórkowy. Zwykła interwencja szybko zmieniła swój charakter. Funkcjonariusze ustalili w systemie, że kontrolowany 35-latek ma na swoim koncie aż trzy aktywne zakazy kierowania pojazdami mechanicznymi.

Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli przekazała, że dokładna weryfikacja w policyjnych bazach danych potwierdziła nie tylko lekceważenie wspomnianych zakazów. Okazało się, że 35-latkowi z Lublina wcześniej formalnie cofnięto wszelkie uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Zatrzymany kierowca prosto z drogi trafił do policyjnej celi.

Więzienie i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych dla 35-latka

Sprawę mieszkańca Lublina rozpatrzono w trybie przyspieszonym. Mężczyzna trafił przed stalowowolski sąd.

– Nieprawomocnym wyrokiem został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności – informuje KPP w Stalowej Woli.

Oprócz orzeczenia kary bezwzględnego więzienia sędzia nałożył na 35-latka dożywotni zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. Konsekwencje przewidują także dotkliwe uderzenie po kieszeni oskarżonego. Mężczyzna musi obowiązkowo wpłacić 10 tysięcy złotych na konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli ostrzega kierowców. Kara za złamanie zakazu sądowego

Policjanci apelują o rozwagę. W oficjalnym komunikacie funkcjonariusze podkreślają, że lekceważenie orzeczonych zakazów sądowych przynosi wyjątkowo poważne konsekwencje.

- Przypominamy, że osoba łamiąca zakaz sądowy prowadzenia pojazdów musi liczyć się z natychmiastowymi konsekwencjami. Zgodnie z treścią art. 244 kodeksu karnego - kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów podlega karze od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna - czytamy.