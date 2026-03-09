Handel podróbkami pod Jasłem. Właścicielowi grozi 5 lat więzienia

2026-03-09 11:03

Policjanci z Jasła na początku marca 2026 roku zlikwidowali nielegalny proceder sprzedaży podrobionej chemii gospodarczej. Firma działająca na terenie gminy Dębowiec oferowała w internecie płyny i proszki do prania oznaczone fałszywymi znakami towarowymi znanych marek. Właścicielowi przedsiębiorstwa grozi teraz odpowiedzialność karna, a straty producentów oszacowano na 45 tysięcy złotych.

Policja z Jasła uderzyła w handlarzy podrobioną chemią w gminie Dębowiec

Funkcjonariusze z jasielskiego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą zakończyli śledztwo w sprawie nielegalnej sprzedaży środków piorących. Ich ustalenia doprowadziły ich do firmy zlokalizowanej na terenie gminy Dębowiec, która swoją ofertę podrobionych produktów prezentowała w internecie. Podczas przeszukania, które miało miejsce w pierwszych dniach marca, policjanci zabezpieczyli dużą ilość nielegalnego towaru. Łącznie przejęto ponad 250 opakowań płynów oraz proszków do prania, które bezprawnie oznaczono logotypami popularnych producentów, a także sprzęt elektroniczny w postaci laptopa i telefonu komórkowego.

Nawet 5 lat więzienia za fałszywe proszki do prania. Straty na 45 tys. zł

Wprowadzenie do obrotu podrobionej chemii gospodarczej naraziło na straty dwie znane firmy, których prawa do znaków towarowych zostały naruszone. Wstępne szacunki wskazują, że wartość szkód poniesionych przez legalnych producentów wynosi co najmniej 45 tysięcy złotych. Sprawa trafi teraz do Sądu Rejonowego w Jaśle, który zdecyduje o dalszym losie właściciela firmy z gminy Dębowiec. Zgodnie z Ustawą Prawo własności przemysłowej, za tego typu oszustwo gospodarcze grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a w najcięższych przypadkach nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl

