Zabójstwo księdza w Jarosławiu. Apel prymasa: "Niech zło nie zrodzi nienawiści"

Prymas Polski apeluje o modlitwę po ataku w Jarosławiu

Abp Wojciech Polak wydał w czwartek oświadczenie, w którym dołączył do próśb metropolity przemyskiego abp. Adama Szala. Hierarchowie proszą o modlitwę w intencji ofiar czwartkowych wydarzeń, do których doszło w opactwie przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu.

Prymas Polski w swoich słowach skupił się na zmarłym w wyniku ran zadanych przez nożownika księdzu oraz wsparciu duchowym dla jego rodziny. Zapewnił także, że pamięta w modlitwie o osobach, które doznały obrażeń.

– Moją myślą i modlitwą obejmuję również wszystkich poszkodowanych, którzy walczą o życie w szpitalu – napisał hierarcha.

Oświadczenie abp. Polaka po zbrodni: "Nie przenośmy gniewu"

W swoim komunikacie prymas Polski zaznaczył, że zbrodni dokonała konkretna osoba i nie należy obarczać winą innych. Zwrócił się z prośbą, by ten czyn nie spowodował niechęci do obywateli Ukrainy.

– Aby ten przestępczy akt konkretnego człowieka nie zrodził w naszych sercach nienawiści i niechęci wobec naszych sióstr i braci z Ukrainy – zaapelował.

Duchowny podkreślił, że mimo oczywistego bólu oraz oburzenia w związku ze zbrodnią w Jarosławskim Opactwie, należy odpowiedzieć wzajemnym wsparciem oraz poczuciem solidarności.

– Pomimo gniewu i bólu, jaki odczuwamy, niech to bolesne doświadczenie nie będzie zarzewiem nienawiści. Bądźmy za siebie nawzajem odpowiedzialni, bądźmy solidarni i budujmy jedność – podkreślił.

Atak w Jarosławskim Opactwie. Zginął duchowny

Do brutalnego zdarzenia doszło w czwartek w godzinach przedpołudniowych w opactwie na Podkarpaciu. Jak informuje "Super Express", uzbrojony w nóż 31-letni Ukrainiec ranił pięć osób – kobietę i czterech mężczyzn. Poszkodowani trafili pod opiekę lekarzy. Niestety, w wyniku ataku zginęła jedna osoba. Z ustaleń świadków wynika, że sprawca zaatakował tuż przed mszą.

Metropolita przemyski o zbrodni w Jarosławiu

Do modlitwy za rannych wezwał również abp Adam Szal, metropolita przemyski. Na stronie internetowej archidiecezji opublikowano jego komunikat. Wskazano w nim, że te tragiczne zdarzenia to powód do wspólnej modlitwy i refleksji, a nie wzajemnej niechęci.

Metropolita przemyski poprosił również o to, by wierni modlili się za mężczyznę, który dopuścił się ataku w opactwie.

– O jego nawrócenie i otrzeźwienie – zaapelował abp Szal.

Zarówno prymas Polski, jak i metropolita przemyski zgodnie podkreślili, że dramatyczne wydarzenia z Jarosławia powinny być bodźcem do okazywania wsparcia poszkodowanym, a nie przyczyną społecznych podziałów i napięć.

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