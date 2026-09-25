Ważny alert RCB dla dwóch województw. Nad ranem przyszła ważna wiadomość

Koniec alertu dla mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego

Mieszkańcy wybranych powiatów w województwach lubelskim i podkarpackim otrzymali w piątek rano nowy komunikat SMS od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W wiadomości poinformowano: „UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski”.

Najnowsze doniesienia oznaczają odwołanie alarmu wydanego w czwartek wieczorem, który był bezpośrednią reakcją na rosyjski atak z powietrza wymierzony w terytorium Ukrainy.

Dziesiątki powiatów objęte działaniami RCB

Powiadomienia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafiły na telefony osób przebywających w wielu powiatach województwa lubelskiego, w tym w okolicach Chełma, Zamościa, Lublina i Białej Podlaskiej. Ostrzeżenia dotarły także do mieszkańców Podkarpacia, obejmując rejony Przemyśla, Krosna, Rzeszowa i Tarnobrzega, a także obszary znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie ukraińskiej granicy.

Rozsyłanie tego typu wiadomości przez RCB ma na celu zapobieganie zagrożeniom i jest praktykowane w momentach, gdy sytuacja może wpłynąć na poziom bezpieczeństwa ludności zamieszkującej rejony przygraniczne.

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Zasady działania systemu ostrzegania SMS

Alert RCB służy do szybkiego powiadamiania obywateli za pomocą SMS-ów. Jego głównym zadaniem jest informowanie o potencjalnych niebezpieczeństwach i kryzysach, które mogą narzucić konieczność zachowania wzmożonej czujności lub podjęcia konkretnych kroków.

Treść wysyłanych powiadomień opiera się na danych dostarczanych przez różne organy państwowe. Należą do nich między innymi ministerstwa, oddziały policji, Państwowa Straż Pożarna oraz Straż Graniczna.

Służby państwowe wciąż monitorują sytuację za granicą

Choć alarm dla polskiego terytorium został oficjalnie odwołany, odpowiedzialne służby wciąż z uwagą przyglądają się rozwojowi wydarzeń za naszą wschodnią granicą. Przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zaznaczyli, że na ten moment obywatele mieszkający w rejonach objętych porannym alertem mogą czuć się bezpiecznie i nie mają żadnych powodów do obaw.