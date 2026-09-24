Atak nożownika w klasztorze sióstr benedyktynek! Jedna osoba nie żyje, są ranni

Aktualizacja, godz. 12:50

Po ataku nożownika trzech mężczyzn w stanie bezpośredniego zagrożenia życia trafiło do szpitala w Jarosławiu. Jednym z nich był ksiądz, który zmarł w wyniku ciężkich obrażeń klatki piersiowej. Dwóch pozostałych rannych jest pod opieką lekarzy.

- Drugi pacjent z licznymi ranami kłutymi klatki piersiowej i kończyn dolnych został przekazany bezpośrednio na blok operacyjny. W tej chwili jest w trakcie zabiegu operacyjnego i trzeci pacjent również z licznymi ranami i kłutymi głównie klatki piersiowej pleców jest w tej chwili zaopatrywany w SOR-ze i prawdopodobnie będzie przekazany również do zabiegu - mówi Łukasz Jarema, dyrektor szpitala w Jarosławiu.

Pozostali ranni, kobieta oraz drugi ksiądz trafili do szpitali w Przemyślu i Przeworsku. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Aktualizacja, godz. 12:40

Obecnie teren wokół klasztoru jest ogrodzony policyjną taśmą i strzeżony przez mundurowych. Pojawili się eksperci od kryminalistyki, którzy na miejscu zbierają dowody. Według ustaleń reportera Radia ESKA napastnik zaatakował w kościele, ale też w kilku pomieszczeniach na terenie klasztoru. W dodatku - jak mówią świadkowie - za chwilę miały się tam też pojawić grupy młodych ludzi z ośrodka rekolekcyjnego.

Na miejscu pracują teraz służby, a jednocześnie trwa posiedzenie sztabu kryzysowego władz miasta i wojewody podkarpackiej. Tutaj przed policyjną taśmą widać też wstrząśniętych wiernych, którzy nie mogą uwierzyć, że w tej spokojnej podkarpackiej miejscowości mogło dojść do takiej tragedii.

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Do zdarzenia doszło w czwartek 24 września na terenie Jarosławskiego Opactwa na ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu. Ze zgłoszenia wynikało, że obywatel Ukrainy zaatakował nożem mężczyznę. Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego obcokrajowca.

Jak wynika z ustaleń Radia ESKA, do ataku doszło podczas mszy. Policjanci zgłoszenie otrzymali o godz. 9.30.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna kilkanaście minut wcześniej ranił nożem czterech mężczyzn i kobietę. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala. trzech mężczyzn z poważnymi obrażeniami. Na tę chwilę mamy informację, że jeden z mężczyzn niestety, zmarł. Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia – informuje asp. szt. Anna Długosz z jarosławskiej policji w rozmowie z Radiem ESKA.

Łącznie więc rannych zostało pięć osób, jednej z nich nie udało się uratować. Z informacji Radia ESKA wynika, że zmarły był księdzem.

Źródło: News Radia ESKA