Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku polskiego autokaru na terenie Węgier jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krośnie. Śledczy przekazali właśnie informacje o podjęciu kolejnych kroków prawnych, decydując się na wystąpienie do sądu o wydanie ENA dla kierowcy pojazdu, Roberta M. Prokuratorzy podkreślają, że taka procedura jest niezbędna między innymi do tego, by sprowadzić podejrzanego do kraju i przeprowadzić z jego udziałem czynności procesowe.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krośnie, dr hab. Marta Kolendowska-Matejczuk poinformowała, że śledczy dysponują już opiniami z sekcji zwłok wszystkich ofiar, które przygotowało Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dokumentacja ta potwierdza, iż zmarli odnieśli obrażenia charakterystyczne dla wypadków komunikacyjnych. Ponadto śledczy otrzymali przetłumaczone, kluczowe materiały od węgierskich organów ścigania, zawierające między innymi ekspertyzy biegłych oraz protokół przesłuchania kierowcy, który nie zgodził się na składanie wyjaśnień. Ostatecznie 23 października prokurator zdecydował o postawieniu Robertowi M. zarzutu nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.

Już 31 sierpnia polski minister sprawiedliwości zwrócił się do węgierskich władz z oficjalnym wnioskiem o przekazanie kierowcy autokaru naszym organom ścigania. Aby jednak cała procedura mogła dojść do skutku, niezbędne jest wcześniejsze uzyskanie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Obecnie konieczne jest uzyskanie przez stronę polską Europejskiego Nakazu Aresztowania, albowiem wydanie przez polski Sąd Europejskiego Nakazu Aresztowania umożliwi przejęcie przez Stronę polską do dalszego prowadzenia śledztwa w przedmiotowej sprawie, sprowadzenie do Polski podejrzanego Roberta M. oraz wykonanie z nim czynności procesowych. Z kolei wydanie przez polski Sąd Europejskiego Nakazu Aresztowania możliwe jest po uzyskaniu prawomocnego postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, wydanego przez polski sąd – informuje prok. Kolendowska-Matejczuk.

W związku z tymi wymogami prokurator złożył wniosek o tymczasowe aresztowanie kierowcy oraz o przydzielenie mu obrońcy z urzędu. Sąd Rejonowy w Krośnie przychylił się do tego pisma i zastosował wobec Roberta M. środek zapobiegawczy w formie aresztu tymczasowego na 30 dni, liczonych od momentu przekazania mężczyzny polskim służbom.

Nadmieniam, że zgodnie z przepisami polskiej procedury karnej w przypadku skazania, okres tymczasowego aresztowania za granicą zalicza się na poczet orzeczonej kary – zaznacza prokurator.

Podejrzanemu kierowcy grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do 8 lat.

Tragiczny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Bilans ofiar

Przypomnijmy, ta tragiczna katastrofa wydarzyła się w nocy z 15 na 16 sierpnia na węgierskiej autostradzie M3. Pojazd, którym podróżowało 59 polskich obywateli, w tym 57 pasażerów oraz dwóch kierowców, wracał z pielgrzymki do Medjugorie. Główne grono podróżnych stanowili mieszkańcy Podkarpacia, a dwie osoby pochodziły z województwa małopolskiego. W wyniku zdarzenia śmierć poniosło 12 osób, 10 doznało ciężkich obrażeń, a 37 zostało lekko rannych. Prowadzący autokar mężczyzna został zatrzymany na terytorium Węgier.