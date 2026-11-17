Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Rzeszowie

Według najnowszych danych ze stacji pomiarowych ogólny stan powietrza w stolicy Podkarpacia jest dziś bardzo dobry. Umiarkowany wiatr oraz wilgotne powietrze skutecznie zapobiegają gromadzeniu się zanieczyszczeń, dzięki czemu dym z domowych pieców czy spaliny samochodowe są natychmiast rozpraszane. Mieszkańcy całego miasta – od osiedli mieszkaniowych po ścisłe centrum – mogą bez obaw otwierać okna, wietrzyć mieszkania i spędzać czas na zewnątrz. Dzisiejsze warunki sprzyjają zdrowiu, a drobne cząsteczki brudu unoszące się w powietrzu utrzymują się na bardzo niskim, bezpiecznym poziomie.

Jak odczytywać dzisiejsze (17.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby właściwie ocenić dzisiejsze odczyty, warto znać obowiązujące wskaźniki. Oficjalna polska norma dobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, natomiast roczny poziom dopuszczalny dla drobszego pyłu PM2.5 to 20 µg/m³ (Światowa Organizacja Zdrowia zaleca dodatkowo, by średnia dobowa dla PM2.5 nie przekraczała 15 µg/m³). Dzisiejsze wyniki zebrane z rzeszowskich stacji pomiarowych stanowią jedynie niewielki ułamek dopuszczalnych granic.

Oto szczegółowe pomiary zarejestrowane na poszczególnych stacjach w Rzeszowie:

Rzeszów, Al. Rejtana (odczyt z godziny 08:00) – stężenie pyłu PM10 wyniosło 10.6 µg/m³. Ogólny indeks jakości powietrza dla tej stacji określono jako bardzo dobry, a wskaźniki dla parametrów PM10 i PM2.5 oznaczono jako dobre.

(odczyt z godziny 08:00) – stężenie pyłu PM10 wyniosło 10.6 µg/m³. Ogólny indeks jakości powietrza dla tej stacji określono jako bardzo dobry, a wskaźniki dla parametrów PM10 i PM2.5 oznaczono jako dobre. Rzeszów, Al. Piłsudskiego (odczyt z godziny 09:00) – zanotowano 5.8 µg/m³ pyłu PM10 oraz 4.6 µg/m³ pyłu PM2.5. Ogólny indeks jakości powietrza oraz indeks dla pyłu PM10 wynoszą bardzo dobry.

(odczyt z godziny 09:00) – zanotowano 5.8 µg/m³ pyłu PM10 oraz 4.6 µg/m³ pyłu PM2.5. Ogólny indeks jakości powietrza oraz indeks dla pyłu PM10 wynoszą bardzo dobry. Rzeszów, ul. Starzyńskiego (odczyt z godziny 09:00) – pomiar wykazał stężenie PM10 na poziomie 6.6 µg/m³ oraz PM2.5 na poziomie 7.1 µg/m³.

(odczyt z godziny 09:00) – pomiar wykazał stężenie PM10 na poziomie 6.6 µg/m³ oraz PM2.5 na poziomie 7.1 µg/m³. Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego (odczyt z godziny 09:00) – stężenie pyłu PM10 wyniosło 8.6 µg/m³, a pyłu PM2.5 sięgnęło 5.4 µg/m³.

Zarejestrowane wartości PM10 wynoszą od 11% do 21% dobowego limitu GIOŚ, co oznacza, że powietrze w mieście jest wyjątkowo czyste i wolne od groźnych stężeń pyłów.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mieszanina zanieczyszczeń powietrza oraz wilgoci lub mgły. Powstaje najczęściej wtedy, gdy dym z domowych kominów oraz spaliny samochodowe zostają uwięzione blisko ziemi przez brak wiatru i specyficzne warunki pogodowe. Niewidoczne dla oka drobinki zanieczyszczeń mogą łatwo wnikać do dróg oddechowych, wywołując podrażnienia i osłabiając organizm. Złota zasada każdego mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, by bezpiecznie planować aktywność na zewnątrz.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie