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Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Rzeszowie
Według najnowszych danych ze stacji pomiarowych ogólny stan powietrza w stolicy Podkarpacia jest dziś bardzo dobry. Umiarkowany wiatr oraz wilgotne powietrze skutecznie zapobiegają gromadzeniu się zanieczyszczeń, dzięki czemu dym z domowych pieców czy spaliny samochodowe są natychmiast rozpraszane. Mieszkańcy całego miasta – od osiedli mieszkaniowych po ścisłe centrum – mogą bez obaw otwierać okna, wietrzyć mieszkania i spędzać czas na zewnątrz. Dzisiejsze warunki sprzyjają zdrowiu, a drobne cząsteczki brudu unoszące się w powietrzu utrzymują się na bardzo niskim, bezpiecznym poziomie.
Jak odczytywać dzisiejsze (17.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?
Aby właściwie ocenić dzisiejsze odczyty, warto znać obowiązujące wskaźniki. Oficjalna polska norma dobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, natomiast roczny poziom dopuszczalny dla drobszego pyłu PM2.5 to 20 µg/m³ (Światowa Organizacja Zdrowia zaleca dodatkowo, by średnia dobowa dla PM2.5 nie przekraczała 15 µg/m³). Dzisiejsze wyniki zebrane z rzeszowskich stacji pomiarowych stanowią jedynie niewielki ułamek dopuszczalnych granic.
Oto szczegółowe pomiary zarejestrowane na poszczególnych stacjach w Rzeszowie:
- Rzeszów, Al. Rejtana (odczyt z godziny 08:00) – stężenie pyłu PM10 wyniosło 10.6 µg/m³. Ogólny indeks jakości powietrza dla tej stacji określono jako bardzo dobry, a wskaźniki dla parametrów PM10 i PM2.5 oznaczono jako dobre.
- Rzeszów, Al. Piłsudskiego (odczyt z godziny 09:00) – zanotowano 5.8 µg/m³ pyłu PM10 oraz 4.6 µg/m³ pyłu PM2.5. Ogólny indeks jakości powietrza oraz indeks dla pyłu PM10 wynoszą bardzo dobry.
- Rzeszów, ul. Starzyńskiego (odczyt z godziny 09:00) – pomiar wykazał stężenie PM10 na poziomie 6.6 µg/m³ oraz PM2.5 na poziomie 7.1 µg/m³.
- Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego (odczyt z godziny 09:00) – stężenie pyłu PM10 wyniosło 8.6 µg/m³, a pyłu PM2.5 sięgnęło 5.4 µg/m³.
Zarejestrowane wartości PM10 wynoszą od 11% do 21% dobowego limitu GIOŚ, co oznacza, że powietrze w mieście jest wyjątkowo czyste i wolne od groźnych stężeń pyłów.
Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?
Smog to niebezpieczna, toksyczna mieszanina zanieczyszczeń powietrza oraz wilgoci lub mgły. Powstaje najczęściej wtedy, gdy dym z domowych kominów oraz spaliny samochodowe zostają uwięzione blisko ziemi przez brak wiatru i specyficzne warunki pogodowe. Niewidoczne dla oka drobinki zanieczyszczeń mogą łatwo wnikać do dróg oddechowych, wywołując podrażnienia i osłabiając organizm. Złota zasada każdego mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, by bezpiecznie planować aktywność na zewnątrz.