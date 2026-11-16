Zabójstwo Joanny z Głuchowa. Szwagier zamordował kobietę, a potem brał udział w poszukiwaniach

Śledczy z prokuratury postawili Grzegorzowi B. zarzut dokonania zabójstwa w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, co stanowi wyjątkowo ciężkie oskarżenie.

Oskarżony dzielił dom w Głuchowie koło Łańcuta ze swoją żoną oraz między innymi jej siostrą, Joanną R. Młoda i atrakcyjna kobieta miała przed sobą całą przyszłość, a na co dzień pracowała w lokalnym hotelu. Kiedy w czwartek, 31 sierpnia 2023 roku, dziewczyna nie pojawiła się wieczorem w domu, jej brat oficjalnie zgłosił zaginięcie. W akcję poszukiwawczą zaangażowali się bliscy, przyjaciele oraz znajomi Joasi, a w grupie osób przeczesujących okolicę znalazł się również jej szwagier, Grzegorz B.

Funkcjonariusze pracujący nad sprawą szybko doszli do wniosku, że to właśnie Grzegorz B. prawdopodobnie widział zaginioną Joannę jako ostatni. Policjanci zatrzymali podejrzanego mężczyznę już następnego dnia, w piątek, 1 września.

Grzegorz B. zamordował swoją szwagierkę Joannę R.

Jak ustalono, 31 sierpnia 2023 roku sprawca zabrał swoją szwagierkę w odosobnione miejsce i tam pozbawił ją życia poprzez uduszenie. Po dokonaniu zbrodni Grzegorz B. przywłaszczył sobie rzeczy należące do zamordowanej, w tym jej torebkę, dowód osobisty, dwa telefony komórkowe, prywatny oraz służbowy, a także 300 złotych w gotówce.

W grudniu 2025 roku zapadło pierwsze rozstrzygnięcie w tej sprawie przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie. Instytucja ta wymierzyła mężczyźnie nieprawomocną karę dożywotniego pozbawienia wolności za zamordowanie Joanny R., uznając, że działał on z pobudek seksualnych oraz kierował się motywacją zasługującą na szczególne potępienie.

Dodatkowo rzeszowski wymiar sprawiedliwości zadecydował o pozbawieniu oskarżonego praw publicznych na okres dziesięciu lat. Na Grzegorza B. nałożono także obowiązek wypłaty rodzinie zamordowanej kobiety zadośćuczynienia w łącznej kwocie 320 tysięcy złotych, co zostało podzielone na cztery wypłaty po 30 tysięcy, dwie po 50 tysięcy oraz jedną wynoszącą 100 tysięcy złotych.

Proces apelacyjny w Rzeszowie. Obrońcy Grzegorza B. walczą o niższy wyrok

Z rozstrzygnięciem sądu pierwszej instancji, które w pełni pokrywało się z żądaniami prokuratury oraz oskarżycieli posiłkowych, nie zgodzili się obrońcy skazanego. Złożyli oni apelację, w której domagają się zmiany kwalifikacji prawnej czynu oraz złagodzenia zasądzonej kary, oceniając obecny wymiar wyroku jako rażąco surowy.

Podczas rozprawy odwoławczej głos zabrał mecenas Sławomir Jamróz, który zastępował główną obrończynię oskarżonego, mecenas Annę Parę. Prawnik argumentował przed sądem, że motywacja o charakterze seksualnym nie została w tym przypadku jednoznacznie udowodniona. Zdaniem obrony prowadzi to do wniosku, iż przypisanie sprawcy działania zasługującego na szczególne potępienie było błędną decyzją.

Zupełnie inne stanowisko prezentował w obu instancjach prokurator Arkadiusz Jarosz, który konsekwentnie dowodził, że mężczyzna dokładnie zaplanował zbrodnię i kierował się przy tym pobudkami seksualnymi. Na potwierdzenie tej tezy oskarżyciel przywoływał między innymi charakter śladów zabezpieczonych na ciele zamordowanej oraz późniejsze zachowanie samego sprawcy.

Przed sądem odwoławczym prokurator zaznaczył również, że dotychczasowa kwalifikacja prawna czynu oraz surowość kary są w pełni uzasadnione. Zauważył, że jedynym elementem przemawiającym na korzyść Grzegorza B. jest fakt, iż wcześniej nie wchodził on w konflikt z prawem. Oskarżyciel zaapelował o odrzucenie wniosków obrony i utrzymanie w mocy pierwotnego wyroku.

Z uwagi na duży stopień skomplikowania całej sprawy, sędziowie sądu apelacyjnego podjęli w poniedziałek decyzję o odroczeniu publikacji wyroku, wyznaczając nowy termin na czwartek, 19 listopada.

Z informacji przekazanych przez Polską Agencję Prasową wynika, że Grzegorz B. nie pojawił się w poniedziałek na sali Sądu Apelacyjnego. Oskarżony był nieobecny również w grudniu 2025 roku podczas odczytywania pierwszego wyroku, choć wcześniej przed sądem okręgowym potwierdził swoją winę i w ostatnim słowie skierował przeprosiny do bliskich zamordowanej.