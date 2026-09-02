Fałszywa córka i rzekomy ordynator. 15-latek odebrał od seniorki 60 tysięcy złotych

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-09-02 9:14

To kolejny wariant popularnego oszustwa wymierzonego w osoby starsze. Tym razem seniorka uwierzyła, że jej córka przebywa w szpitalu i natychmiast potrzebuje pieniędzy. 72-latka przekazała w dobrej wierze blisko 60 tysięcy złotych. Odbierakiem gotówki okazał się 15-letni uciekinier z ośrodka wychowawczego.

Oszustwo na córkę,
Autor: podkarpacka policja/ Materiały prasowe

Fałszywi córka i lekarz wyłudzają pieniądze w Głogowie Małopolskim

  • Starsza mieszkanka Głogowa Małopolskiego padła ofiarą oszustów, tracąc niemal 60 tysięcy złotych po rozmowie telefonicznej z rzekomą córką.
  • Cała sytuacja rozegrała się w sierpniowy wieczór, kiedy przestępcy przekonali kobietę, że pieniądze są potrzebne na kosztowną szczepionkę ratującą zdrowie jej dziecka.
  • Funkcjonariusze policji namierzyli w Zabrzu 15-latka, który pełnił rolę kuriera odbierającego gotówkę. 

Dramat rozegrał się 23 sierpnia w Głogowie Małopolskim. Wieczorem 72-letnia mieszkanka odebrała niepokojący telefon. W słuchawce usłyszała płaczący głos kobiety, która przedstawiając się jako jej córka, opowiadała o pobycie w szpitalu w stanie zagrażającym życiu. Chwilę po przerwaniu tego połączenia zadzwonił kolejny oszust. Tym razem podał się za ordynatora jednej z rzeszowskich placówek medycznych, domagając się 100 tysięcy złotych na zakup rzekomo niezbędnej szczepionki ratunkowej.

Przerażona seniorka w rezultacie przekazała  blisko 60 tysięcy złotych mężczyźnie, który zgłosił się po odbiór. Sprawą zajęli się kryminalni z Rzeszowa, którzy sprawnie namierzyli tożsamość młodego przestępcy pełniącego rolę tak zwanego „odbieraka”.

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15-latek został zatrzymany w poniedziałek rano na terenie Zabrza. Nie był to jego pierwszy konflikt z prawem, gdyż nastolatek jest podopiecznym młodzieżowego ośrodka wychowawczego, z którego samowolnie oddalił się w połowie sierpnia. Zatrzymany usłyszał zarzut popełnienia czynu karalnego, do którego częściowo przyznał się. Po czynnościach procesowych został przewieziony do młodzieżowego ośrodka wychowawczego – informuje policja.

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