Królewski komfort w Rzeszowie. To osiedle ma własny park, siłownię i myjnię!

Wybór idealnego mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Liczy się nie tylko lokalizacja czy metraż, ale przede wszystkim styl życia, jaki oferuje dana przestrzeń. Projekt Royal Garden przy ul. Technologicznej w Rzeszowie powstał z myślą o osobach, które od swojego miejsca zamieszkania wymagają czegoś więcej niż tylko czterech ścian.

Autor: Royal Garden/ Materiały prasowe

Osiedle kompletne – zieleń, przestrzeń i prywatny park

Nazwa inwestycji – Królewskie Ogrody – nie jest przypadkowa. Głównym założeniem dewelopera było stworzenie osiedla kompletnego, w którym codzienna regeneracja i wypoczynek są na wyciągnięcie ręki. Mieszkańcy będą mieli do wyłącznej dyspozycji 10 000 m² prywatnego parku, który stanowi zieloną enklawę wewnątrz inwestycji. To idealne miejsce na poranny spacer z kawą, relaks z książką czy bezpieczną zabawę dla najmłodszych.

Autor: Royal Garden/ Materiały prasowe

Udogodnienia, jakich szukasz - siłownia, Klub Mieszkańca i myjnia

To, co wyróżnia Royal Garden na mapie rzeszowskich nieruchomości, to bogaty pakiet udogodnień zaprojektowanych wewnątrz budynku i na terenie osiedla:

Prywatna siłownia w budynku – koniec z traceniem czasu na dojazdy do klubów fitness. Profesjonalnie wyposażona strefa treningowa dostępna tylko dla mieszkańców pozwoli dbać o formę o każdej porze dnia.

Klub Mieszkańca – dedykowana przestrzeń do integracji, organizacji spotkań ze znajomymi, organizacji urodzin czy wspólnego oglądania wydarzeń sportowych.

Własna myjnia na terenie osiedla – praktyczne rozwiązanie, które pozwala zadbać o samochód bez konieczności stania w kolejkach na mieście.

Miejsca postojowe – wygodne i bezpieczne parkowanie dla mieszkańców oraz ich gości.

Autor: Royal Garden/ Materiały prasowe

Elastyczne metraże – od funkcjonalnych kawalerek po przestronne apartamenty

Niezależnie od tego, czy szukasz swojego pierwszego mieszkania, przestrzeni dla powiększającej się rodziny, czy pewnej lokaty kapitału pod wynajem – w Royal Garden znajdziesz układ dopasowany do Twoich potrzeb.

Oferta obejmuje szeroki wachlarz metraży od 26 m² do 75 m². Wszystkie lokale zostały zaprojektowane z dbałością o optymalne doświetlenie, ustawność oraz wysoki standard wykonania.

Autor: Royal Garden/ Materiały prasowe

Doskonała lokalizacja

Sercem inwestycji jest ulica Technologiczna – ceniona część Rzeszowa, która zapewnia idealny balans pomiędzy sprawnym dojazdem do centrum miasta a kameralną, spokojną atmosferą. W bliskim sąsiedztwie znajdują się punkty handlowo-usługowe, szkoły, przedszkola oraz węzły komunikacyjne umożliwiające szybki wyjazd z miasta.

Rozpocznij nowy rozdział w miejscu, gdzie codzienność staje się prawdziwą przyjemnością. Zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie w Rzeszowie już dziś!

Tel: +48 607 030 030

E-mail: [email protected]

WWW: royal-garden.pl