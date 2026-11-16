Wyniki referendum w Sanoku. Matuszewski: „To był element brudnej polityki”

Referendum odbyło się w Sanoku w niedzielę. Jak wynika z danych PKW, za odwołaniem Matuszewskiego opowiedziało się nieco ponad 90 procent głosujących. Przeciw było 9,22 procent. Referendum nie było jednak wiążące. Aby odwołać burmistrza, do urn musiało pójść co najmniej 7086 osób. Tego progu nie udało się osiągnąć.

Pomysł zorganizowania referendum wyszedł od części radnych, którzy zarzucają Matuszewskiemu doprowadzenie miasta do gigantycznego zadłużenia.

Te zarzuty, które były kierowane i miały być jakby potwierdzone w referendum, zostały udokumentowane prawdą i zostały udokumentowane dużym wsparciem społecznym, za które bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom. Jest takie powiedzenie, że: „kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada” - mówi burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski.

A jak sam burmistrz komentuje wyniki?

To jest bardzo znikomy procent, który wziął udział w referendum, ponieważ to pokazuje, że na prawie 28 000 mieszkańców zaledwie niecałe 3000 przyszło na to referendum i to też pokazuje, że mieszkańcy doceniają to, co zostało zrobione w ostatnich latach – mówi.

Burmistrz Sanoka jest obecnie zawieszony w pełnieniu obowiązków. Stało się to po tym jak prokuratura postawiła mu zarzuty korupcyjne.

Z ustaleń śledczych wynika, że włodarz miasta miał zaproponować jednemu z radnych zatrudnienie w miejskiej spółce w zamian za poparcie podczas głosowań rady.

Matuszewski odwołał się od decyzji o zawieszeniu go w obowiązkach. Sąd ma rozpatrzyć jego odwołanie 21 stycznia. Burmistrz złożył już jednak kolejny wniosek o przyspieszenie tego terminu.