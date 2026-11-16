Referendum ws. odwołania burmistrza Sanoka. Zaskakujący wynik

Referendum w sprawie odwołania burmistrza odbyło się 15 listopada. Z danych PKW wynika, że w wzięło w nim udział 3019 mieszkańców Sanoka, a uprawnionych do głosowania było 27 954 osób. Oznacza to, że frekwencja wyniosła 10,80 proc. Tym samym referendum jest nieważne, ponieważ wymagany próg frekwencyjny wynosił 7086 głosujących, co stanowi trzy piąte liczby osób biorących udział w drugiej turze wyborów burmistrza w 2024 roku.

Referendum w Sanoku. Wyniki

Za odwołaniem Tomasza Matuszewskiego zagłosowało 2718 osób, natomiast przeciw opowiedziało się 276 głosujących. Liczba ważnych głosów wyniosła 2994, a głosów nieważnych odnotowano 25.

Próg frekwencyjny nie został osiągnięty, dlatego burmistrz nie został odwołany ze stanowiska.

Zarzuty korupcyjne w tle

Grupa lokalnych radnych stoi za inicjatywą usunięcia burmistrza. Przewodniczący rady miasta Sławomir Miklicz obwinia Tomasza Matuszewskiego o wpędzenie Sanoka w ogromne długi. Z kolei burmistrz Tomasz Matuszewski tymi oskarżeniami stanowczo się nie zgadza.

Referendum odbyło się w cieniu zarzutów korupcyjnych – które burmistrzowi postawiła rzeszowska prokuratura. Samorządowiec nie przyznał się do winy, a decyzję o zawieszeniu określił jako działanie o charakterze politycznym.