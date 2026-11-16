Policjant oddał już 12 litrów krwi. Asp. Tomasz oddaje krew od 13 lat

Asp. Tomasz Myszak na co dzień pełni służbę jako dzielnicowy w Komisariacie Policji w Trzebownisku. To prawdziwy bohater, który oddał niemal 12 litrów krwi. Swoją przygodę z honorowym krwiodawstwem rozpoczął w 2013 roku podczas podstawowego szkolenia zawodowego w Szkole Policji w Katowicach. Od tamtej pory regularnie oddaje krew w Rzeszowie i uczestniczy w akcjach honorowego krwiodawstwa. Jak sam podkreśla, pomaganie innym jest dla niego nieodłącznym elementem policyjnej służby.

Dzielnicowy ma grupę krwi 0 Rh−, która jest szczególnie cenna w ratownictwie medycznym – to właśnie krwinki czerwone tej grupy mogą być wykorzystywane w sytuacjach nagłych, kiedy nie ma czasu na ustalenie grupy krwi poszkodowanego.

Jak czytamy na stronie podkarpackiej policji, do tej pory Tomasz Myszak oddał łącznie 11,8 litra krwi, a za zaangażowanie otrzymał tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III stopnia.

- Postawa dzielnicowego z Trzebowniska pokazuje, że pomagać i chronić można nie tylko podczas codziennej służby. Czasami wystarczy podzielić się tym, co najcenniejsze, aby dać drugiemu człowiekowi szansę na zdrowie i życie – podkreślono w komunikacie.