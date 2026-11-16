Kierowca autokaru wjechał na tory przy opadających rogatkach. 26-latek słono zapłaci

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-11-16 12:48

Prowadzący autokar marki Van Hool 26-letni obywatel Ukrainy wjechał na przejazd kolejowy na trasie Lubaczów-Oleszyce, całkowicie lekceważąc opadające zapory oraz czerwony sygnał świetlny. Za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie mężczyzna poniesie teraz surowe konsekwencje.

Żółty autokar wjeżdżający na przejazd pod opadający szlaban. O mandacie dla kierowcy przeczytasz na Eska Rzeszów.
Autor: PKP PLK/ Materiały prasowe

Policja właśnie przekazała informacje o groźnej sytuacji, która miała miejsce pod koniec października na przejeździe kolejowym na odcinku drogi między Lubaczowem a Oleszycami. Prowadzący autobus mężczyzna całkowicie zlekceważył nadawane przez sygnalizator czerwone światło oraz opuszczające się rogatki, po czym wjechał bezpośrednio na tory.

Funkcjonariusze z Lubaczowa wszczęli w tej sprawie postępowanie wyjaśniające, które pozwoliło na szybkie namierzenie sprawcy. Mundurowi ustalili, że autokarem marki Van Hool kierował 26-letni obywatel Ukrainy.

W piątek, mężczyzna poniósł konsekwencje swojego zachowania. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 2 tys. złotych oraz 15 punktów karnych – informuje policja.

Nałożona kara jest bardzo dotkliwa, gdyż lekceważenie czerwonego sygnału oraz wjeżdżanie pod opadające zapory może zakończyć się tragedią.

Apelujemy o bezwzględne stosowanie się do znaków oraz sygnałów świetlnych, szczególnie w rejonach przejazdów kolejowych. Ignorowanie przepisów w tych miejscach stanowi śmiertelne zagrożenie nie tylko dla samego kierującego, ale także dla pasażerów i innych uczestników ruchu – czytamy w komunikacie policji.

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