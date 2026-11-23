Śmierć strażaków w Nisku. Prokuratura ma wyniki badań toksykologicznych

Śledztwo w sprawie tragicznego październikowego pożaru prowadzi od niedawna nowa jednostka. Zlecone standardowo w tego typu sytuacjach analizy laboratoryjne pozwoliły prokuratorom zamknąć jeden z etapów gromadzenia i weryfikacji dowodów. W rozmowie z Radiem Eska szczegóły postępowania przedstawił Łukasz Malarski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu.

„17 listopada pierwszy Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu przejął z Prokuratury Rejonowej w Nisku śledztwo w sprawie sprowadzenia w dniu 16 października bieżącego roku w Nisku zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru, w wyniku którego śmierć poniosło dwóch funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Nisku. W chwili obecnej w dalszym ciągu gromadzony jest materiał dowodowy”

- poinformował prokurator Łukasz Malarski.

Przedstawiciel tarnobrzeskiej prokuratury odniósł się także do rezultatów badań laboratoryjnych. Zaznaczył, że w organizmach zmarłych strażaków nie wykryto alkoholu ani żadnych środków psychoaktywnych.

„Uzyskano już opinie biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej z zakresu toksykologii. Z ustaleń wynikających z tej opinii wynika, że we krwi pobranej od strażaków nie ujawniono alkoholu etylowego ani żadnych środków odurzających”

- przekazał Radiu Eska rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu.

Śledztwo po pożarze w Nisku. Prokuratura czeka na opinie biegłych

Dołączenie ekspertyzy toksykologicznej do akt sprawy nie pozwala jeszcze na sformułowanie ostatecznych wniosków co do bezpośrednich przyczyn śmierci obu strażaków. Zanim to nastąpi, prokuratorzy muszą skompletować pełną dokumentację medyczną. O kolejnych zaplanowanych krokach proceduralnych opowiedział Radiu Eska rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, Łukasz Malarski.

„Aktualnie w śledztwie wykonywane są dalsze czynności procesowe i nie uzyskano jeszcze opinii biegłych z zakresu histopatologii. Po uzyskaniu tej opinii wraz z opinią toksykologiczną zostaną one przekazane biegłemu z zakresu medycyny sądowej, który wyda kompleksową opinię w tej sprawie”

- wyjaśnił śledczy.

Tragiczny pożar sklepu i magazynu w Nisku. Jak doszło do tragedii?

Wydarzenia, które pogrążyły w żałobie podkarpackich strażaków, rozegrały się w piątek, 16 października. Płomienie objęły wtedy budynek, w którym funkcjonował sklep oraz magazyn z częściami do maszyn rolniczych. W trakcie akcji gaśniczej prowadzonej wewnątrz zadymionego obiektu sytuacja gwałtownie się pogorszyła. Tamte dramatyczne chwile opisał bryg. Marcin Betleja, rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

„W momencie gaszenia pożaru, niestety doszło do tragicznej sytuacji. Dwóch strażaków, którzy gasili ogień, zostało odciętych przez pożar. Pomimo ich ewakuacji, nie udało się uratować ich życia. Zginęli”

- relacjonował bryg. Marcin Betleja.

W pożarze w Nisku zginęli Wojciech Garbacz i Bartłomiej Pieróg

Odcięci przez płomienie zginęli dwaj doświadczeni strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku. Byli to młodszy kapitan Wojciech Garbacz oraz aspirant Bartłomiej Pieróg. Ich odejście stało się ogromnym ciosem dla rodzin, przyjaciół oraz współpracowników z macierzystej jednostki. Obaj mundurowi wykazali się najwyższym poświęceniem, tracąc życie podczas ratowania mienia w skrajnie niebezpiecznych warunkach.