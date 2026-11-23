Na obszarze województw lubelskiego i podkarpackiego w piątek spadły trzy rosyjskie rakiety. W poniedziałek, 23 listopada, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie, prok. Marcin Kozak, przekazał informacje o formalnym rozpoczęciu śledztwa w tej sprawie. Postępowanie jest prowadzone pod kątem sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach wskutek eksplozji materiałów wybuchowych.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Lublinie prokurator Marcin Kozak zaznaczył:

W toku tego postępowania będą również rozpatrywane kwestie naruszenia przepisów polskiego prawa lotniczego oraz naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej wbrew przepisom.

Rzecznik wyjaśnił również, że zabezpieczone na miejscu dowody trafią teraz do szczegółowych analiz. Zajmą się nimi biegli specjalizujący się w technice wojskowej, uzbrojeniu, lotnictwie i elektronice, a także eksperci z dziedziny badań fizykochemicznych.

Prokurator Marcin Kozak dodał: „Wiemy, że to jest pocisk manewrujący Ch-101, ale chcemy poznać szczegóły techniczne zarówno w zakresie napędu tego pocisku, jak i systemów nawigacyjnych, jaką głowicę bojową ze sobą niósł”.

Śledczy zamierzają szczegółowo wyjaśnić przyczyny upadku maszyn, biorąc pod uwagę awarię techniczną, brak paliwa, zakłócenie nawigacji lub zadziałanie systemów obronnych. Zbadana zostanie dokładna trajektoria i kierunek lotu, co pozwoli ustalić, skąd oraz jakim korytarzem obiekty wleciały nad Polskę. Prokuratura sprawdzi również okoliczności wystrzelenia rakiet oraz to, czy skierowano je na polskie terytorium celowo, czy też doszło do tego w sposób niezamierzony.

Z wcześniejszych komunikatów prokuratury wynika, że we wszystkich trzech lokalizacjach odkryto fragmenty rosyjskich pocisków manewrujących Ch-101. Obiekty te spadły w Nowym Lipowcu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie, a także w podkarpackich miejscowościach Rudnik nad Sanem w powiecie niżańskim oraz Mołodycz w powiecie jarosławskim.

Rosyjskie rakiety w Polsce. Trwają oględziny w miejscowości Mołodycz

Służby zakończyły już czynności na miejscu upadku obiektów w Nowym Lipowcu oraz w Rudniku. Jak poinformowano, obszary te zostały ponownie „przekazane do użytkowania”, natomiast w miejscowości Mołodycz prace śledczych wciąż trwają.

Rzecznik prokuratury wyjaśnił powody opóźnienia: „Pozostał jeden sektor do zbadania, dosyć rozległy i trudno dostępny, w związku z tym te czynności wydłużyły się”.

Prokurator Marcin Kozak zaznaczył na koniec, że wszystkie trzy rakiety spadły na obszary niezabudowane, dzięki czemu nikt nie odniósł obrażeń, a na miejscu nie odnotowano poważnych strat materialnych.