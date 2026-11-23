Do groźnego incydentu doszło w piątek 20 listopada nad ranem, kiedy to w trakcie kolejnego zmasowanego ataku powietrznego Rosji na Ukrainę na terytorium Polski spadły trzy rosyjskie pociski. Obiekty te uderzyły w trzech różnych lokalizacjach, w tym w Nowym Lipowcu położonym w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie, a także w dwóch miejscowościach województwa podkarpackiego, czyli w Rudniku nad Sanem w powiecie niżańskim oraz w Mołodyczu w powiecie jarosławskim.

Od momentu piątkowego uderzenia w wyznaczonych strefach czynności prowadzili śledczy z prokuratury wojskowej wspierani między innymi przez funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej. Z komunikatu prokuratury wynika, że wszystkie trzy odnalezione obiekty to rakiety manewrujące Ch-101, które wyprodukowano w ostatnich tygodniach w fabryce zlokalizowanej w podmoskiewskiej Dubnej.

W dwóch miejscach oględziny już się zakończyły. Dziś rano, 23.11.2026 r., śledczy wznowili pracę w Mołodyczu, gdzie teren przez całą noc pilnowały służby. Zabezpieczone fragmenty trafią teraz do biegłych – napisał w poniedziałek rano na platformie X minister Waldemar Żurek - Kremlowskie trolle znów będą wmawiać Polakom, że to nie rosyjskie rakiety, ale dowody ucinają te kłamstwa w zarodku – dodał szef resortu sprawiedliwości.

Rosyjskie rakiety Ch-101 leciały w polskiej przestrzeni powietrznej przez trzy minuty

W pierwszych komunikatach ministerstwo obrony informowało, że na polskie terytorium spadły przypuszczalnie dwie rakiety manewrujące i jeden dron o napędzie odrzutowym. Z kolei Dowódca Operacyjny gen. Ireneusz Nowak przekazał w piątek szczegółowe dane, z których wynika, że podczas tamtego nocnego ataku Rosjanie wystrzelili 26 pocisków manewrujących Kalibr oraz 72 rakiety Ch-101, a także wykorzystali aż 503 drony, spośród których przeszło 200 stanowiły maszyny odrzutowe.

W pobliżu granicy z Polską znalazło się łącznie 11 rosyjskich obiektów, z czego trzy wleciały na nasze terytorium.

Według relacji generała Nowaka pociski te poruszały się ze znaczną prędkością, a ich przelot w polskiej przestrzeni powietrznej przed uderzeniem w ziemię trwał około trzech minut. Wspierający polskie maszyny F-16 podczas nocnego patrolowania granicy szwedzcy piloci myśliwców Gripen próbowali przechwycić nadlatujące rakiety, jednak nie zdecydowali się na użycie uzbrojenia z powodu trudnej pogody oraz braku możliwości precyzyjnej identyfikacji obcych obiektów.