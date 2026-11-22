Śmiertelny wypadek w Medyni Głogowskiej z udziałem 90-latka

Do tego tragicznego zdarzenia doszło w sobotę, 21 listopada, krótko po godzinie 17:00. Wypadek miał miejsce na drodze wojewódzkiej w miejscowości Medynia Głogowska, położonej na terenie gminy Czarna w powiecie łańcuckim na Podkarpaciu.

Z pierwszych ustaleń pracujących na miejscu funkcjonariuszy policji wynika, że 90-latek wszedł na jezdnię prosto pod nadjeżdżające BMW. Samochodem kierował 38-letni mężczyzna, który nie zdołał wyhamować i potrącił idącego drogą seniora.

Skutki zderzenia okazały się katastrofalne. Ciężko ranny duchowny został przetransportowany do szpitala, jednak mimo błyskawicznej interwencji medycznej życie księdza Józefa Kota nie zostało uratowane i mężczyzna zmarł.

Funkcjonariusze przebadali kierowcę BMW i potwierdzili, że mężczyzna w chwili zdarzenia był całkowicie trzeźwy. Służby prowadzą teraz dalsze czynności, które pozwolą dokładnie odtworzyć przebieg i przyczyny tej tragedii.

Ksiądz Józef Kot nie żyje. Strażacy z Medyni Głogowskiej żegnają duchownego

W niedzielny poranek, 22 listopada, potwierdzono tożsamość zmarłego. Okazało się, że życie w tym wypadku stracił 90-letni ks. Józef Kot, o czym oficjalnie poinformowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Medyni Głogowskiej.

„Niestety, dociera do nas z rana tragiczna informacja. We wczorajszym wypadku w naszej miejscowości przy drodze wojewódzkiej zginął tragicznie nasz ks. Józef Kot. Wieczne odpoczywanie, racz mu dać Panie” – napisali strażacy w mediach społecznościowych.

Odejście kapłana wstrząsnęło lokalnymi mieszkańcami. Śledczy wciąż badają, dlaczego 90-letni duchowny wszedł na jezdnię wprost pod nadjeżdżający pojazd.

„Ogromna strata dla Naszej Parafii. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie”, „Będzie go w kościele bardzo brakowało. Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym” – czytamy w komentarzach.