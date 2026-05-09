Tłumy żegnały abp. Józefa Michalika. Kardynał Dziwisz przewodniczył mszy

Ostatnie pożegnanie abp. Józefa Michalika

Msza żałobna rozpoczęła się przed południem w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu. Na drewnianej trumnie z ciałem zmarłego arcybiskupa Józefa Michalika umieszczono symbole jego duchownej posługi: mitrę, ewangeliarz, kielich mszalny oraz stułę.

Uroczystości zgromadziły tłumy wiernych, a także kardynałów, biskupów i księży z całego kraju. W bazylice obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych, środowisk akademickich oraz najbliższa rodzina zmarłego. Wieniec w imieniu prezydenta Karola Nawrockiego został złożony przed ołtarzem. Przewodnictwo nad liturgią objął kardynał Stanisław Dziwisz.

Wspomnienie przewodniczącego KEP w czasach napięć

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Tadeusz Wojda, wygłosił homilię, w której odniósł się do czasów, gdy zmarły metropolita kierował pracami Episkopatu. Zaznaczył, że abp Michalik objął tę funkcję w 2004 roku, trafiając w sam środek politycznych i społecznych zawirowań. Podkreślił, że w dobie rosnącej sekularyzacji i licznych sporów, to właśnie on stał się głosem Kościoła w relacjach ze światem mediów, kultury i polityki.

Metropolita gdański dodał, że głównym celem działań abp. Michalika było nieustanne przypominanie o obecności Boga w przestrzeni publicznej, a wszelkie inne sprawy traktował on jako mniej istotne.

Kontrowersyjne wypowiedzi i odpowiedzialność

Podczas kazania poruszono również temat trudnych relacji między Kościołem a sferą polityczną. Abp Wojda przywołał słowa zmarłego hierarchy, który twierdził, że Kościół nie może milczeć w sytuacjach, gdy naruszana jest godność człowieka.

Przewodniczący KEP zwrócił uwagę, że zdecydowane stanowisko abp. Michalika niejednokrotnie spotykało się z krytyką, a jemu samemu zarzucano ingerowanie w politykę. Zaznaczył jednak, że te zdecydowane wypowiedzi wynikały z jego głębokiej wiary i poczucia obowiązku.

Złożenie do grobu w przemyskiej archikatedrze

Po zakończeniu liturgii eucharystycznej obrzęd ostatniego pożegnania poprowadził metropolita przemyski, abp Adam Szal. Odmówił on modlitwy za zmarłego, wypowiadając między innymi te słowa:

„Mocno ufamy, że razem z wszystkimi, którzy umarli w Chrystusie, będzie miał udział w jego zmartwychwstaniu”.

Następnie trumna z doczesnymi szczątkami abp. Józefa Michalika została przeniesiona i złożona w kryptach Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu.

Kim był abp Józef Michalik?

Abp Józef Michalik odszedł 3 maja 2026 roku, mając 85 lat. W latach 2004-2014, przez dwie kadencje, pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Był to burzliwy okres w historii kraju – czas akcesji Polski do Unii Europejskiej, śmierci papieża Jana Pawła II, katastrofy smoleńskiej, a także trudnych dla Kościoła momentów, takich jak lustracja księży czy ujawnianie skandali pedofilskich.

Przez lata pozostawał jednym z najbardziej znanych i wpływowych duchownych w Polsce, który regularnie i stanowczo wypowiadał się na kluczowe tematy moralne i społeczne.

