Abp Józef Michalik we wspomnieniach biskupa Górnego. Zwrócił uwagę na jedną rzecz

Abp Józef Michalik nie żyje. Bp Kazimierz Górny wspomina pierwsze spotkanie

Wiadomość o odejściu arcybiskupa Józefa Michalika wywołała głęboki smutek wśród polskiego duchowieństwa i wiernych. Biskup Kazimierz Górny, niegdyś ordynariusz rzeszowski, przywołuje w pamięci ich pierwsze rzymskie spotkanie z lat 80. Zwraca uwagę na ogromną życzliwość ówczesnego dyrektora Kolegium Rzymskiego.

- Doszła nas ta smutna informacja, że arcybiskup Michalik odszedł do Pana na wieczną wartę. Poznałem go w 1985 roku, podczas mojej konsekracji. Był wtedy dyrektorem Kolegium Rzymskiego i przyjął nas z ogromną serdecznością — wspomina biskup Górny.

Jak zauważa biskup Górny, ks. Michalik wkrótce wrócił do Polski, by podjąć nowe wyzwania – najpierw jako biskup gorzowski, a z czasem, zastępując abp. Ignacego Tokarczuka, objął stanowisko metropolity przemyskiego. Zawsze odznaczał się wybitnymi predyspozycjami przywódczymi oraz niezachwianą wiernością Kościołowi.

- Był człowiekiem wielkiej gorliwości. Pan Bóg obdarzył go zdolnościami kierowania diecezją, metropolią, a także pięknego wypowiadania myśli. Żył problemami Polski i Europy, zawsze wierny Kościołowi — podkreśla biskup.

Abp Józef Michalik stawiał na młodzież. Bp Górny o początkach ŚDM

Abp Michalik był znany z aktywnego wspierania duszpasterstwa młodzieży. Jego praca przyczyniła się do powstania struktur, na których opierają się dzisiejsze Światowe Dni Młodzieży.

- Był posłany do Rady Młodzieżowej w Rzymie. Uczestniczył w tym, co dziś znamy jako Światowe Dni Młodzieży. Młodzież była jego szczególną troską — mówi biskup Górny.

Biskup Górny podkreślił, że zmarły arcybiskup był niezwykle szanowany przez mieszkańców Przemyśla i Rzeszowa.

Jaki prywatnie był abp Józef Michalik? Bp Górny mówi o żartach i turystyce

W rozmowie z dziennikarzem Radia ESKA, biskup Kazimierz Górny zarysował sylwetkę arcybiskupa od strony prywatnej, zaznaczając jego towarzyskość i otwartość.

- To był człowiek bardzo życzliwy. Interesował się turystyką, sportem, kulturą. Lubił żartować. Był otwarty, normalny, chciał rozmawiać, spotykać się. To nie był ktoś zamknięty w sobie — opowiada.

Zmarły metropolita często wspominał swój rodzinny Zambrów i podkreślał silną więź z kardynałem Stefanem Wyszyńskim.

- Cieszył się, że Polska zawsze była semper fidelis. Gdy trzeba było, zabierał głos mocno, ale zawsze zachęcał, by każdy działał zgodnie z sumieniem.

Biskup Górny żegna abp. Michalika. "Będzie żal"

Śmierć arcybiskupa, choć poprzedzona chorobą, jest ciężkim ciosem dla wiernych i duchowieństwa.

- Będzie żal, że odszedł. Spotkania z nim dawały wiele radości. Żył Panem Bogiem na co dzień i był świadom, że nasza wędrówka zmierza do Nieba.

Biskup Górny podsumował swoje wspomnienia wzruszającym pożegnaniem.

- Kochanemu świętej pamięci Księdzu Arcybiskupowi Józefowi życzę szczęśliwości wiecznej. Będziemy pamiętać o jego wierze, o miłości do Matki Najświętszej i o szacunku dla ludzi.

Kiedy odbędzie się pogrzeb abp. Józefa Michalika?

Ostatnie pożegnanie arcybiskupa zaplanowano na 8 i 9 maja. Uroczystości odbędą się w przemyskiej Bazylice Archikatedralnej.

8 maja (piątek) - odprawiona zostanie msza żałobna, którą poprzedzi procesja.

9 maja (sobota), godz. 11:00 - odbędzie się główna msza pogrzebowa.

Ciało zmarłego arcybiskupa spocznie w kryptach archikatedry w Przemyślu.

