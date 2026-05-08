Pogrzeb abp Józefa Michalika. Dziś początek. Gdzie transmisja?

W Przemyślu rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe abp. Józefa Michalika

Dziś, w piątek 8 maja ruszają dwudniowe uroczystości pogrzebowe arcybiskupa seniora Józefa Michalika. Pożegnanie potrwa dwa dni i odbędzie się w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu w woj. podkarpackim. Jak poinformowała Kuria Metropolitalna w Przemyślu, w piątek o godz. 14.00 ciało zmarłego zostanie przeniesione z Domu Biskupiego do bazyliki. Godzinę później odprawiona zostanie msza żałobna. Homilię wygłosi arcybiskup Wacław Depo. Wieczorem zaplanowano dalsze modlitwy. O godz. 19.30 rozpoczną się nieszpory i czuwanie modlitewne, które potrwa do godz. 21.00. Główne uroczystości odbędą się w sobotę. O godz. 9.30 odprawiona zostanie Panichida, czyli modlitwa za zmarłego w obrządku greckokatolickim. Następnie, o godz. 10.30, przewidziano wystąpienia okolicznościowe.

Msza pogrzebowa rozpocznie się o godz. 11.00. Liturgii będzie przewodniczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda. Po nabożeństwie trumna z ciałem hierarchy zostanie złożona w kryptach Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu. Organizatorzy proszą, by zamiast kupować kwiaty i wieńce, przekazywać datki na hospicja prowadzone przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Ofiary oraz intencje mszalne będzie można składać w trzech namiotach ustawionych w pobliżu katedry. Przy Muzeum Archidiecezjalnym zostanie też wystawiona księga kondolencyjna. Transmisję z uroczystości przeprowadzi Radio FARA. Relacja będzie dostępna także na kanale rozgłośni w serwisie YouTube. Abp Józef Michalik zmarł 3 maja 2026 roku w wieku 85 lat. W latach 2004–2014 był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Wcześniej przez pięć lat pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Episkopatu. Archidiecezją przemyską kierował od 1993 do 2016 roku. Wcześniej był biskupem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

