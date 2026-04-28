Słynna rezydencja ujawni swoje tajemnice. Pokażą rzadkie eksponaty, ale tylko w tę noc

Zwiedzający będą mieli szansę odkryć tajemnice zamkowych komnat, zobaczyć unikatowe obiekty na co dzień ukryte w magazynach oraz przenieść się w czasie, poznając dawną obyczajowość dzięki specjalnie przygotowanym atrakcjom. To wydarzenie to prawdziwa gratka dla miłośników historii i kultury, którzy pragną doświadczyć czegoś więcej niż standardowe zwiedzanie.

Nocny spacer po zamkowych wnętrzach w Łańcucie

W sobotę 2 maja 2026 r. Muzeum – Zamek w Łańcucie otworzy swoje bramy! Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18:00. Uczestnicy wybiorą się na spacer po pierwszym piętrze i parterze zamku. Z myślą o Nocy Muzeów stała ekspozycja zostanie wzbogacona o rzadko prezentowane obiekty, które zazwyczaj pozostają poza zasięgiem wzroku turystów. Wśród nich znajdzie się XIX-wieczny frak paradny w kolorze granatowym, bogato haftowany złotem, noszony przez wysoko postawione osoby na dworze wiedeńskim. To prawdziwa gratka dla miłośników mody i historii.Na trasie zwiedzania będzie można również podziwiać japońskie kimono z atłasu, misternie haftowane ręcznie jedwabnymi, złotymi i srebrnymi nićmi. Dodatkowo, zobaczyć będzie można pochodzący z początku XX wieku wachlarz balowy ze strusich piór, a także eleganckie czarne balowe długie rękawiczki i tajemniczą wenecką maseczkę karnawałową. Te eksponaty to świadectwo dawnej elegancji i przepychu, które przeniosą nas w czasy balów i dworskich uroczystości.

Specjalnie na tę okazję przygotowano również materiał wideo, który odsłoni miejsca całkowicie niedostępne dla ruchu turystycznego. Film pozwoli z bliska zobaczyć wnętrze Wieży Zegarowej z dzwonem z 1725 roku oraz podziwiać barokowe polichromie wieży północno-zachodniej. Projekcje tego kilkuminutowego, premierowego filmu dokumentującego nieznane zakątki zamku zaplanowano we wnętrzu Sali Balowej.

Historia na żywo przed Zamkiem i w Ujeżdżalni: Niezwykłe atrakcje Nocy Muzeów 2026

Noc Muzeów w Łańcucie to nie tylko wnętrza zamku, ale także bogaty program atrakcji przed rezydencją. Przed wejściem do zamku pojawią się rekonstruktorzy oraz grupa teatralna, którzy w niezwykły sposób przybliżą dawną kulturę i literaturę.

Teatr Nowa Lutnia zaprezentuje fragmenty słynnej „Zemsty” Aleksandra Fredry, wystawiane w formie spontanicznych występów w różnych punktach przed zamkiem. Widzowie będą mogli podziwiać sceny z klasyki polskiej literatury w plenerowej scenerii, co z pewnością doda im uroku. Z kolei Stowarzyszenie „Łucznicy Sanoka” zaprezentuje dawną broń czarnoprochową oraz pokazy jej działania. Przy namiotach grup będzie można porozmawiać z pasjonatami, a także z bliska obejrzeć historyczne stroje i wyposażenie. To doskonała okazja, by dowiedzieć się więcej o dawnych technikach walki i życiu rycerzy.

Organizatorzy zapowiadają również stoisko, na którym zainteresowani poznają tajniki wiązania pasów kontuszowych. To unikalna szansa, by nauczyć się tej zapomnianej sztuki i zrozumieć jej znaczenie w dawnej polskiej modzie.

Od godziny 19:00 udostępniona zostanie ekspozycja dawnej Ujeżdżalni, gdzie w nocnej scenerii zaprezentowanych zostanie blisko 50 zabytkowych pojazdów konnych. Wśród tych unikatowych eksponatów zwiedzający będą mogli zobaczyć między innymi berlinę, którą podróżował Fryderyk Chopin.

Noc Muzeów w Łańcucie. Bilety i godziny wejść

Dla wszystkich planujących udział w Nocy Muzeów w Łańcucie garść praktycznych informacji. Bilety kosztują 2 zł za każdą z ekspozycji (Zamek / dawna Ujeżdżalnia). Dzieci do lat 7 mają wstęp bezpłatny. Bilety będzie można nabyć wyłącznie na miejscu w dniu wydarzenia. Bilety do Zamku będą sprzedawane w Zamku, a wejściówki do dawnej Ujeżdżalni – w dawnej Ujeżdżalni. Zamek będzie otwarty od 18:00 do 22:00 (ostatnie wejście), a Ujeżdżalnia od 19:00 do 23:00 (ostatnie wejście). Zwiedzanie odbywa się indywidualnie, bez przewodnika.

Majówka w Muzeum – godziny otwarcia

Muzeum – Zamek w Łańcucie informuje również o zmianach w harmonogramie udostępniania ekspozycji podczas nadchodzącego długiego weekendu majowego.

1 maja 2026 r. (piątek):

Zamek: I piętro, parter oraz Stajnie i Wozownia: od 9:00 do 17:00 (ostatnie wejście o 16:00)

Zamek: II piętro: od 9:00 – 17:00 (ostatnie wejście o 16.00)

Zamek: Łaźnie Zamkowe: (od 9:00 – 17:00, ostatnie wejście o 16.00),

Centrum Edukacji Tradycji im. Jana Potockiego – dawna Oranżeria: od 9:00 – 17:00 (ostatnie wejście o 16.00),

Centrum Edukacji Tradycji im. Jana Potockiego – dawna Ujeżdżalnia: 10.00 – 18.00 (ostatnie wejście o 17.00),

Storczykarnia: 10.00 – 18.00 (ostatnie wejście o 17.20),

Sztuka Cerkiewna: 10:00 – 17.30 (ostatnie wejście o 17.00),

Park Przyzamkowy: 8.00 – 20.00 (ostatnie wejście o 19.15),

Historia Miasta: 9:00 – 16:00 (ostatnie wejście o 15:00).

2 maja 2026 r. (sobota): godziny otwarcia jak w każdą sobotę.

3 maja 2026 r. (niedziela): Wszystkie ekspozycje muzealne będą nieczynne. Otwarty pozostaje jedynie Park Przyzamkowy (bilety dostępne w biletomatach przy głównej alei).

Warto pamiętać, że na ekspozycje Muzeum-Zamek w Łańcucie obowiązują limity wejść, dlatego warto zaplanować wizytę z wyprzedzeniem.