Konferencja Biznes 5.0, czyli praktyczne spojrzenie na cyfrową transformację firm [WYWIADY]

W jaki sposób firmy mogą dziś nadążyć za tempem zmian technologicznych i regulacyjnych?

Konferencja Biznes 5.0

18 czerwca 2026 | godz. 9:00 | Apart Hotel Rzeszów

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Mission ERPpossible: Nowoczesne podejście do systemów ERP

Zmienia się sposób, w jaki firmy korzystają z systemów ERP – z narzędzi wspierających administrację stają się one elementem realnie wpływającym na efektywność pracy w całej organizacji.

Kluczową rolę odgrywają tu rozwiązania webowe, które zwiększają dostępność systemu i ułatwiają pracę w różnych środowiskach, oraz technologie oparte na AI, które wspierają użytkowników w analizie danych i automatyzacji rutynowych procesów.

W jakim kierunku zmienia się sposób, w jaki użytkownicy korzystają z systemów ERP?

Sebastian Wolski, Dyrektor Sprzedaż ERP, T2S Sp. z o.o.: Widzimy wyraźne przesunięcie w stronę większej naturalności pracy z systemem. Użytkownicy oczekują dziś prostoty, szybkości i dostępu do informacji w czasie rzeczywistym, bez konieczności poruszania się po skomplikowanych strukturach. Interfejs webowy oraz elementy sztucznej inteligencji odpowiadają właśnie na te potrzeby – ułatwiają obsługę i pozwalają skupić się na decyzjach, a nie na samym narzędziu.

Dane w biznesie – czy raporty mówią całą prawdę?

Coraz większa ilość danych w firmach sprawia, że kluczowe staje się ich właściwe interpretowanie i wykorzystywanie w procesach decyzyjnych. W tym kontekście szczególne znaczenie zyskują narzędzia analityczne, takie jak Comarch BI Point, które wspierają porządkowanie i wizualizację informacji biznesowych. Jaką rolę w podejmowaniu decyzji biznesowych odgrywa dziś analiza danych?

Tomasz Pękosz, Specjalista ds. sprzedaży, T2S Sp. z o.o.: Dane same w sobie nie są wartością – kluczowe jest ich właściwe zrozumienie i umiejętność wyciągania wniosków. Comarch BI Point pozwala spojrzeć na firmę w sposób bardziej obiektywny i podejmować decyzje oparte na faktycznych informacjach.

Cyfrowa transformacja procesów dokumentowych

Cyfryzacja obiegu dokumentów staje się jednym z kluczowych elementów usprawniania pracy w nowoczesnych organizacjach. Coraz większe znaczenie mają rozwiązania, które porządkują przepływ informacji i wspierają zgodność procesów z obowiązującymi regulacjami, w tym KSeF. W centrum uwagi znajduje się automatyzacja, która pozwala ograniczyć liczbę błędów oraz przyspieszyć realizację codziennych zadań operacyjnych w firmie.

Jakie zmiany w organizacjach najczęściej widać po wdrożeniu cyfrowego obiegu dokumentów?

Dominik Wójtowicz, Specjalista ds. sprzedaży, T2S Sp. z o.o.: Najbardziej widoczną zmianą jest uporządkowanie procesów i skrócenie czasu przepływu informacji. Z Comarch BPM dokumenty przestają krążyć w sposób niekontrolowany, a każdy etap ich obsługi jest jasno zdefiniowany i monitorowany. To przekłada się nie tylko na większą przejrzystość, ale również na ograniczenie błędów i lepszą kontrolę nad całym procesem w firmie.

Nowoczesna księgowość oparta na automatyzacji

Automatyzacja procesów księgowych staje się jednym z kluczowych kierunków rozwoju systemów ERP w obszarze finansów. Coraz większy nacisk kładzie się na eliminację powtarzalnych czynności oraz usprawnienie codziennej pracy działów księgowo-finansowych. W centrum uwagi znajdują się rozwiązania, które pozwalają zwiększyć efektywność pracy, ograniczyć ryzyko błędów oraz lepiej wykorzystać dostępne dane w procesach księgowych.

Jak automatyzacja wpływa na organizację pracy w działach księgowych?

Piotr Ośmak, Konsultant ds. wdrożeń ERP, T2S Sp. z o.o.: Przede wszystkim zmienia strukturę codziennych obowiązków. Znika duża część manualnych operacji, a procesy są realizowane w sposób bardziej systemowy i kontrolowany. To pozwala zespołom księgowym skupić się na weryfikacji danych, analizie oraz współpracy z biznesem, zamiast na samym wprowadzaniu informacji.

Konferencja Biznes 5.0

18 czerwca 2026 | godz. 9:00 | Apart Hotel Rzeszów

>> Zapisz się na bezpłatne wydarzenie <<